"Укрзалізниця" запускає "Буковинський" та "Прикарпатський" експреси

Держкомпанія "Укрзалізниця"запускає "Буковинський експрес" №702 Львів – Чернівці та поновлює курсування "Прикарпатського експресу" №807/808 Коломия — Львів.

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Про це в Facebook повідомила пресслужба компанії.

Квитки на "Буковинський експрес" з'явилися у продажу з 12 серпня. Потяг вирушатиме зі Львова щоденно о 17:25 і прибуває до Чернівців о 22:17. З Чернівців поїзд вирушає о 07:30 і прибуває до Львова об 11:54. Курсує через Ходорів, Івано-Франківськ, Коломию та Снятин.

З 15 серпня для пасажирів знову буде доступний "Прикарпатський експрес" — поїзд №807/808. Потяг вирушатиме з Коломиї щоденно о 06:10 і прибуватиме до Львова о 10:40. Зі Львова поїзд відправлятиметься о 17:20 і прибуватиме до Коломиї о 21:47, курсуючи через Івано-Франківськ, Калуш, Долину, Моршин та Стрий.

УЗ також повідомила про плани найближчим часом запустити "Дністровський експрес", перший рейс якого зірвався в лютому 2022 року через початок повномасштабної війни з РФ. На всіх маршрутах використовуватимуться дизель-поїзди ДПКр.

Раніше стало відомо, що "Укрзалізниця" запустила на два тижні щоденний поїзд №272/271 Запоріжжя — Київ через підвищений попит на виїзд з міст Нікополь та Марганець до більш безпечних регіонів.

Крім того, компанія розвиває міжнародне сполучення. Зокрема, наприкінці серпня "Укрзалізниця" планує запустити поїзд євроколією з міста Рава-Руська Львівської області до Польщі.