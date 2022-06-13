"Укрзализныця" отложила возобновление курсирования поезда Киев - Васильков-2

14 июня "Укрзализныця" не запустит пригородный поезд по направлению Киев — Васильков-2, как это планировалось ранее. Об этом сообщила пресс-служба госкомпании.

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Возобновлении курсирования электрички решили перенести на 17 июня. Причины переноса даты запуска пригородного поезда "Укрзализныця" не сообщила.

Напомним, что пассажирское сообщение между станциями Васильков-1 в поселке Калиновка и Васильков-2 запустили в рамках проекта Kyiv City Express в конце 2021 года. Первый рейс на маршруте отправился 29 декабря 2021 года.

Пассажиры успели попользоваться новым маршрутом только два месяц. Из-за полномасштабного военного вторжения России УЗ пришлось на время остановить движение пригородный поезд по направлению Киев — Васильков-2.

Ранее также сообщалось, "Укрзализныця" назначила новые пригородные поезда по еще двум направлениям. В частности, с 7 июня будет запущен рейс Чернигов - Славутич с отправлением в 8:05 и прибытием в 9:05. Обратно из Славутича поезд будет уходить уже в 9:20, прибывая в Чернигов также спустя час.