"Укрзализныця" добавила утренние поезда Запорожье - Днепр и Чернигов - Славутич

"Укрзализныця" назначила новые пригородные поезда по двум направлениям, говорится в сообщении госкомпании. В частности, с 7 июня будет запущен рейс Чернигов - Славутич с отправлением в 8:05 и прибытием в 9:05. Обратно из Славутича поезд будет уходить уже в 9:20, прибывая в Чернигов также спустя час.

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Кроме того, с 8 июня запускается поезд Запорожье-2 - Днепр с отправлением в 5:57 и прибытием в Днепр в 9:01. В обратную сторону он будет уходить в 9:46, приезжая в Запорожье в 12:48.

Пока что этот поезд №6533/6534 - единственный прямой пригородный поезд между двумя этими станциями. Маршрут проходит, в частности, через Вольнянск, Славгород и Синельниково.

При этом на данном участке также будет изменен график движения ряда других пригородных поездов, в связи с чем в "Укрзализныце" просят пассажиров уточнять актуальное расписание на сайтах ее региональных подразделений.

Так, в графике УЗ уже значится измененное расписание вечернего поезда со станции Запорожье-1 (основной вокзал города): с 8 июня он будет отправляться в 18:20 с прибытием в Днепр в 20:51 (сейчас у него немного другой график).

Напомним, что поезд из Чернигова в Славутич УЗ восстановила 2 июня: первый рейс отправился тогда из Славутича в 16:00. Кроме того, со следующего дня появились и рейсы с отправлением в 6:10 и 11:45. Из Чернигова же поезд уходит в 10:35, 14:00 и 20:40.