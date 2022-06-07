"Укрзалізниця" додала ранкові поїзди Запоріжжя - Дніпро та Чернігів - Славутич

"Укрзалізниця" призначила нові приміські потяги за двома напрямками, йдеться у повідомленні держкомпанії. Зокрема, з 7 червня буде запущено рейс Чернігів – Славутич із відправленням о 8:05 та прибуттям о 9:05. Назад зі Славутича поїзд йтиме вже о 9:20, прибуваючи до Чернігова також через годину.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Крім того, з 8 червня запускається поїзд Запоріжжя-2 – Дніпро з відправленням о 5:57 та прибуттям у Дніпро о 9:01. У зворотний бік він йтиме о 9:46, приїжджаючи до Запоріжжя о 12:48.

Поки що цей поїзд №6533/6534 – єдиний прямий приміський поїзд між двома цими станціями. Маршрут проходить, зокрема, через Вільнянськ, Славгород та Синельникове.

При цьому на даній ділянці також буде змінено графік руху інших приміських поїздів, у зв'язку з чим в "Укрзалізниці" просять пасажирів уточнювати актуальний розклад на сайтах її регіональних підрозділів.

Так, у графіку УЗ вже значиться змінений розклад вечірнього поїзда зі станції Запоріжжя-1 (інший, основний вокзал міста): з 8 червня він вирушатиме о 18:20 із прибуттям до Дніпра о 20:51 (зараз у нього трохи інший графік).

Нагадаємо, що поїзд з Чернігова до Славутича УЗ відновила 2 червня: перший рейс вирушив тоді зі Славутича о 16:00. Крім того, з наступного дня з'явилися і рейси з відправленням о 6:10 та 11:45. З Чернігова ж поїзд йде о 10:35, 14:00 та 20:40.