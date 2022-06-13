"Укрзалізниця" відклала поновлення курсування поїзда Київ - Васильків-2

14 червня "Укрзалізниця" не запустить приміський поїзд у напрямку Київ — Васильків-2, як це планувалося раніше. Про це повідомила прессслужба держкомпанії.

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Відновлення курсування електрички вирішили перенести на 17 червня. Про причини перенесення дати запуску приміського поїзда "Укрзалізниця" не повідомила.

Нагадаємо, що пасажирське сполучення між станціями Васильків-1 у селищі Калинівка та Васильків-2 запустили у рамках проекту Kyiv City Express наприкінці 2021 року. Перший рейс маршрутом відправився 29 грудня 2021 року.

Пасажири встигли покористуватися новим маршрутом лише два місяці. Через повномасштабне військове вторгнення Росії УЗ довелося на якийсь час зупинити рух приміського поїзда у напрямку Київ — Васильків-2.

Раніше також повідомлялося, що "Укрзалізниця" призначила нові приміські потяги ще за двома напрямками. Зокрема, з 7 червня буде запущено рейс Чернігів – Славутич із відправленням о 8:05 та прибуттям о 9:05. Назад зі Славутича поїзд йтиме вже о 9:20, прибуваючи до Чернігова також за годину.