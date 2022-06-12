"Укрзалізниця" запустила два нових потяги до польського Перемишля

Акціонерне товариство "Укрзалізниця" запустило два нові поїзди до польського Перемишля з Києва та із Запоріжжя. Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".

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"Ми реагуємо на збільшений попит пасажирів на потяги з-за кордону в Україну, адже лише за останній місяць залізницею в Україну повернулося близько 50 000 наших громадян, і ми спостерігаємо зростання тенденції на повернення", - йдеться у повідомленні.

Згідно з ним 12 травня "Укрзалізниця" відправила в перші рейси два нові поїзди до польського міста Перемишль - з Києва та Запоріжжя.

Поїзд №53/54 Київ — Перемишль – Київ вирушає о 19:48 та прибуває до Перемишля наступного дня о 07:21. У зворотному напрямку поїзд відправляється о 18:39 та прибуває до Києва о 09:21.

Потяг №31/32 Запоріжжя – Перемишль – Запоріжжя відправляється із Запоріжжя о 15:30, зупинятиметься у Дніпрі о 17:33, та прибуває до Перемишля о 12:50. З Перемишля поїзд відходить о 16:00, зупиняється у Дніпрі о 13:26 і прибуває до Запоріжжя о 15:51.

Нагадаємо, чеський перевізник RegioJet відновлює поїзд Київ-Прага, він проходитиме через Перемишль, Львів, Тернопіль, Хмельницький та Вінницю