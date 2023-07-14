Кличко: Ситуація з мостами у Києві - критична

Міський голова Києва Віталій Кличко констатує критичну ситуацію з автомобільними мостами через Дніпро у Києві. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook. За його словами, зараз ремонтуються Північиний і Південний мости, в аварійному стані перебувають міст Патона і міст Метро, Дарницький міст не введено в експлутатацію, а шостий - Подільсько-Воскресенський - ще досі не добудований.

Щодо мосту Патона, то Кличко відзначив, що місто цей міст регулярно обстежує, здійснює критично важливі ремонтні роботи, щоб підтримувати його в робочому стані.

“Також в аварійному стані міст Метро. Його конструкція за радянських часів була експериментальною: таких мостів було всього кілька в СРСР. І на сьогодні залишився тільки в Києві. Перебудувати його коштує мінімум 500 мільйонів євро. Це за оцінками європейських фахівців (ЄБРР), з якими ми до війни розробляли проект і були домовленості про фінансування масштабного проекту”, - йдеться в дописі.

За його словами, місто розробляє проект першочергових протиаварійних робіт на цьому мосту. “Плануємо розпочати оновлення мосту Метро наступного року. Нагадаю, що частину цього мостового переходу - міст через Русанівську протоку – оновили в 2020 році”, - додав мер.

Кличко підкреслив, що аби розвантажити і закрити на ремонт міст Метро, робиться все, аби цього року запустити автомобільне сполучення між лівим і правим берегом Подільсько-Воскресенським мостовим переходом, роботи там тривають.

Також він нагадав, що місто ремонтує Північний міст та замінює деформаційні шви на Південному мосту, де планується завершити роботи до кінця літа. З 2018 по 2022 роки в столиці здійснили ремонти на 23 мостових спорудах.

“Що ж до Дарницького мосту, про нібито добудову якого сьогодні рапортують. Цей міст - частина інфраструктури Києва, але перебуває на балансі не міста, а Мінінфраструктури. Бо більше 20 років обʼєкт - у незавершеному стані. Впродовж кількох років столиця просила передати споруду на баланс міста - щоб мати змогу обслуговувати і добудувати його. Цього так і не відбулося. Нещодавно відкрили зʼїзди з моста, але він, підкреслю, досі залишається обʼєктом незавершеного будівництва, бо в експлуатацію не введений”, - підсумував мер.

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