С 9 декабря на полгода остановят движение между столичными станциями метро "Демеевская" и "Теремки"

Из-за необходимости безотлагательного ремонта на перегонном тоннеле между станциями "Демеевская" и "Лыбидская" движение поездов по Оболонско-Теремковской линии метро будет происходить только между станциями "Героев Днепра" и "Лыбидская". Ориентировочно работы будут продолжаться около 6 месяцев и производиться на поверхности. При этом движение поездов на участке между станциями "Лыбидская" и "Демеевская" будет приостановлено полностью.

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Об этом сообщается на официальном портале Киева.

Решение было принято Постоянной комиссией по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям КГГА.

За время ремонта специалисты проведут необходимые исследования и обследования, а также предпримут неотложные меры по стабилизации конструкций и их восстановлению.

Согласно информации КП "Киевский метрополитен", станции метро "Демеевская", "Голосеевская", "Васильковская", "Выставочный центр", "Ипподром", "Теремки" продолжат свою работу в режиме круглосуточного укрытия.

Для организации перевозок пассажиров будут созданы дублирующие маршруты наземным транспортом от станции метро "Теремки" до станции метро "Лыбидская".

В "Киевском метрополитене" отметили, что вопрос безопасности пассажирских перевозок является очень важным. Но во избежание внештатной ситуации во время движения поездов необходима их полная остановка на этом участке.

Перегонные тоннели между станциями "Демеевская" и "Лыбидская" строились в пойме реки Лыбидь в 2008-2010 годах подземным способом. Это происходило в тяжелых горно-геологических условиях при искусственном водоснижении. В результате неравномерных процессов разуплотнения, виброползучести вокруг грунтового массива и нагрузки на туннельную оправу возник риск потери устойчивости туннельных сооружений.