У Польщі сподіваються, що Берлін передасть Україні ракети Taurus після поставок Штатами ATACMS

У Польщі вважають, що передача Вашингтоном Україні ракет далекого радіусу ATACMS має схилити Берлін до передачі Києву ракет Taurus.

Про це в інтерв’ю німецьким ЗМІ висловив глава МЗС Польщі Радослав Сікорський, пише Onet.pl.

Як зазначив польський міністр, він розраховує на те, що канцлер ФРН Олаф Шольц змінить думку у питанні передачі Києву ракет Taurus, оскільки політики змінюють думки, коли змінюються факти.

"Я сподіваюся, що події останніх кількох днів підбадьорюють канцлера. Ну а США надали Україні ракети великої дальності – знамениті ATACMS з дальністю 300 км", - наголосив він.

Сікорський додав, що колись США виступали проти конфіскації російських активів за кордоном, а зараз найактивніше це підтримують. Можливо, це стане прикладом для Берліна і Німеччина зробить ще більше у питанні допомоги Україні, як свого часу зробила з танками Leopard.

"І я сподіваюся, що канцлер розуміє, що це відповідь на різку російську ескалацію. Росіяни вже відключили 70 % українських електроенергетичних потужностей. Це військовий злочин. Навіть під час війни не можна атакувати беззахисні міста та цивільну інфраструктуру", - каже Сікорський.

Проте, він вважає, що деякі західноєвропейські політики досі думають, що вони зможуть переконати Путіна в тому, що він зробив помилку і він відступить.

У Німеччини позиція схожа

Слід зауважити, що таке сподівання висловлює не лише Польща. Керівник Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Хойсген попросив канцлера Олафа Шольца переглянути свою відмову від доставки крилатих ракет Taurus, пише RND.

"У цьому контексті рішення канцлера не доставляти Україні ракети Taurus стає все більш незрозумілим. Зараз ми бачимо, наскільки схожа американська зброя – ATACMS – має великий вплив ", — сказав Хойсген.

Хойсген поскаржився, що навчання українських військових на системі Taurus можна було розпочати вже давно, про всяк випадок, навіть якщо передача ракет не планується. Натомість такого рішення чекають, здається, вічність.

Нагадаємо, 22 лютого Бундестаг схвалив звернення урядових партій щодо подальшої військової підтримки України в боротьбі з Росією. Він закликав федеральний уряд негайно доставити крилаті ракети Taurus в атаковану Україну.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявляє, що його рішення не поставляти Україні крилаті ракети Taurus пов’язане з прагненням запобігти прямому зіткненню Росії та НАТО. У свою чергу, Зеленський в інтерв'ю виданню Bild від 10 квітня заявив, що непостачання Taurus пов’язане з ядерними погрозами російського диктатора Путіна.