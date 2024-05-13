До Дня вишиванки "Укрпошта" випустить дві особливі марки (ФОТО)

АТ "Укрпошта" випустить з нагоди Дня вишиванки, який цього року відзначається 16 травня, дві марки – з вишиванками Криму та Харкова.

Про це повідомив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

"Ви вже знаєте, що наша марка має пророчі якості. Можливо, це вже передалося нашій команді. Коли ми планували випуск марки до Дня вишиванки, ми, звісно, не знали, якою буде ситуація. Але, мені здається, обрали саме ті регіони, які потребують нашої підтримки зараз", – зауважив Смілянський.

Він додав, що 16 травня "Укрпошта" випустить марки з вишиванками Криму та Харкова.

Марки з кримськотатарською та харківською вишивками

На "харківській" представлена жіноча сорочка ХІХ ст., на рукавах якої є живописне зображення півників – символу сонця, світла, пробудження життя.

На "кримській" марці зображена кримськотатарська вишивка (жіноча головна шаль "марама", середина ХІХ ст.), виконана у традиційній техніці тамбурної вишивки Qasnaq (кримськотатарською "к’аснак") із використанням металізованих (золотих) і шовкових ниток по домотканому полотну.

"Кожен український регіон має свій візерунок із закодованою історією. Збіг чи ні, у візерунках на "харківській" марці закодоване світло, сонце та пробудження життя. Марка з кримськотатарськими орнаментами – незаперечний доказ автентичності півострова, "код народу", який житиме завжди", – додав Смілянський.

Спецпогашення марок триватиме 2 дні. 16 травня офіційний запуск відбудеться у Києві, а 17-го – в Харкові. Марки вже доступні для передзамовлення за посиланням.

Про марки

Разом із поштовими марками "Укрпошта" також представить немарковані художні конверти із зображеннями кримськотатарської вишивки (Qırımtatar nağışı) на чоловічому весільному поясі "Учкур", виробленому наприкінці ХІХ – початку ХХ ст., АР Крим, а також зразком вишивки рушника кін. ХХ ст., с. Колонтаїв, Краснокутський р-н, Харківська обл.

Тираж марки "Кримськотатарська вишивка. Qırımtatar nağışı" - 800 000 примірників. На полях маркового аркуша розміщений текст "Кримськотатарська вишивка – код народу. Автономна Республіка Крим". Номінал марки – U (відповідає тарифу на пересилання внутрішніх простих листів без оголошеної цінності масою до 50 грамів і поштових карток, еквівалент - 15,00 грн. Кількість марок в аркуші – 8+1 купон.

Марка "Сорочка (фрагмент). Харківська обл." випущена тиражем 800 000 примірників. Номінал марки – F (відповідає тарифу на пересилання внутрішніх реєстрованих листів без оголошеної цінності (рекомендованих) масою до 50 грамів і поштових карток, еквівалент - 30,00 грн. Текст на полях аркуша – "Українська вишивка – код нації. Харківська обл.". Кількість марок в аркуші – 8+1 купон.

Нагадаємо, "Укрпошта" 8 травня офіційно ввела в обіг марку "Русскій воєнний флот – до дна!", яка символізує очищення Чорного моря від російських кораблів.