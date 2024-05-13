Ко Дню вышиванки "Укрпочта" выпустит две особенные марки (ФОТО)

АО "Укрпочта" выпустит по случаю Дня вышиванки, который в этом году отмечается 16 мая, две марки - с вышиванками Крыма и Харькова.

Об этом сообщил генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский.

"Вы уже знаете, что у нашей марки есть пророческие качества. Возможно, это уже передалось нашей команде. Когда мы планировали выпуск марки ко Дню вышиванки, мы, конечно, не знали, какой будет ситуация. Но, мне кажется, выбрали именно те регионы, которые нуждаются в нашей поддержке сейчас", - заметил Смелянский.

Он добавил, что 16 мая "Укрпочта" выпустит марки с вышиванками Крыма и Харькова.

Марки с крымскотатарской и харьковской вышивками

На "харьковской" представлена женская рубашка XIX в., На рукавах которой есть живописное изображение петухов - символа солнца, света, пробуждения жизни.

На "крымской" марке изображена крымскотатарская вышивка (женская главная шаль "марама", середина XIX в.), выполненная в традиционной технике тамбурной вышивки Qasnaq (крымскотатарской "к'аснак") с использованием металлизированных (золотых) и шелковых холстов по ниткам.

У каждого украинского региона есть свой узор с закодированной историей. – добавил Смелянский.

Спецпогашение марок будет продолжаться 2 дня. 16 мая официальный запуск состоится в Киеве, а 17-го – в Харькове. Марки уже доступны для заказа по ссылке.

О марках

Вместе с почтовыми марками "Укрпочта" также представит немаркированные художественные конверты с изображениями крымскотатарской вышивки (Qırımtatar nağışı) на мужском свадебном поясе «Учкур», произведенном в конце ХІХ – начале ХХ ст., АР Крым, а также образцом вышивки рушника. ХХ ст., с. Колонтаев, Краснокутский р-н, Харьковская обл.

Тираж марки «Крымскотатарская вышивка. Qırımtatar nağışı » - 800 000 экземпляров. На полях марочного листа размещен текст «Крымскотатарская вышивка – код народа. Автономная Республика Крым. Номинал марки – U (соответствует тарифу на пересылку внутренних простых писем без объявленной ценности массой до 50 граммов и почтовых карточек, эквивалент – 15,00 грн. Количество марок в листе – 8+1 купон.

Марка «Рубашка (фрагмент). Харьковская обл.» выпущена тиражом 800 000 экземпляров. Номинал марки - F (соответствует тарифу на пересылку внутренних регистрируемых писем без объявленной ценности (рекомендованных) массой до 50 граммов и почтовых карточек, эквивалент - 30,00 грн. Текст на полях листа - "Украинская вышивка - код нации. Харьковская обл."). Количество марок в листе – 8+1 купон.

Напомним, "Укрпочта" 8 мая официально ввела в обращение марку "Русский военный флот – до дна!", которая символизирует очищение Черного моря от русских кораблей