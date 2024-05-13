Понад тисячу вироків за шахрайство вже винесено у 2024 році

Щонайменше 42 тисячі вироків щодо шахрайства налічує наразі судовий реєстр України. З них рекордні 3,1 тисячі були зафіксовані минулоріч. Частина справ — понад 360 — стосується шахрайства з нерухомістю.

Про це повідомляє "Опендатабот".

Зазначається, що кількість справ щодо шахрайства зростає рік до року.

Так, щонайменше 42 787 судових вироки наразі знайдено за допомогою пошуковика по судовому реєстру.

"Минулоріч кількість таких вироків була рекордною — понад 3,1 тисяча. До порівняння, у 2021 році знайдено 2,3 тисячі вироків за статтею 190", - зауважують в "Опендатабот".

Шахрайство з нерухомістю

За даними аналітиків, шахрайство, пов’язане з орендою нерухомості, становить значну частину серед усіх справ. Зокрема, йдеться про схеми із використанням безкоштовних майданчиків пошуку житла.

"Так, лише сайт оголошень OLX згадується в контексті 363 кримінальних справ. Шахраї активно використовують цей ресурс, видаючи себе за продавців чи орендодавців нерухомості, якої насправді не існує", - зазначають в "Опендатабот".

Повідомляється, що в одній з таких справ злочинець використовував OLX для розміщення оголошень про здачу в оренду неіснуючої квартири. Він вимагав передоплату від потенційних орендарів для «гарантії» перегляду квартири та підписання договору. Після отримання грошей шахрай зникав, не виконавши своїх обіцянок. Відомо, що таким чином злочинець ошукав щонайменше 21 потерпілого на суму понад 19 тисяч грн. За свою схему злочинець на 5 років 7 місяців потрапив за ґрати.

«У 2023 році платформа OLX Україна отримала понад 2 мільйони скарг щодо підозрілих оголошень. Близько 50% оголошень з такими скаргами були видалені, серед них 40% були заблоковані як ті, що мають намір нашкодити користувачам сервісу. Варто відзначити, що одне оголошення може отримати декілька скарг», - коментує Віктор Нобіуз, керівник відділу бізнес-аналітики OLX Україна

Як перевірити власника квартири перед орендою

Аби вберегти себе від обману, Опендатабот розробив сервіс, який дозволяє перевірити власника квартири перед орендою.

"Задля того, аби почувати себе безпечно, варто завжди перевіряти право власності орендодавця на житло. Так ви з меншою ймовірністю натрапите на шахраїв, переконаєтеся, що договір оренди є законним, зможете уникнути можливих проблем і захистити свої права у разі конфлікту", - підкреслюють аналітики.

Вони додають, що достатньо отримати від орендодавця його ІПН. З цими даними ви зможете скористатись сервісом "Опендатабот" для перевірки наявності у людини права власності на квартиру.

Кількість справ про шахрайство побила 12-річний рекорд

За даними Офісу генпрокурора, у першому кварталі 2024 року відкрили понад 24 тис. кримінальних справ за ст. 190 “Шахрайство” . Це значно більше, ніж в аналогійний період минулого року.

У 2023 році було відкрито 82,6 тис. кримінальних проваджень про шахрайство. Це у 2,6 раза більше, ніж у 2022 році, коли вперше за тривалий час в Україні спостерігався сплеск активності аферистів.

Зауважимо, у найпоширеніших шахрайських схемах використовуються злам акаунтів у соцмережах, фейкові повідомлення про соціальні виплати та створення шахрайських сайтів про нібито соціальні виплати для обману громадян.

Нагадаємо, за результатами опитування понад 112,9 тисяч інтернет-користувачів, 11% українців стали жертвою шахраїв з початку повномасштабного вторгнення. Так, жертвами стали 13,6% жінок, але лише 9,1% чоловіків. Водночас частіше злочинці ошукують молодь у віці 18-24 років (14% опитаних) та людей старше 65 років (11,5%).

Згідно з опитуванням, майже третина жертв шахраїв втратили від їх дій близько 500 гривень, 14,8% - 500-1000 гривень, 13,8% - 1000-2000 гривень, 17,5% - 2-5 тисяч гривень, а ще чверть опитаних втратила понад 5 тисяч гривень.

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