Фейкові збори коштів, гроші за лайки та крадіжка акаунтів – експерти назвали найрозповсюдженіші щахрайські схеми

Минулого року до департаменту кіберполіції надійшло загалом 209 382 звернень громадян. 9% з них (18 716) стосувалися дзвінків з фейкових банків, ще 7% (15 233) – фішингу.

За даними кіберполіції у 2023 році було виявлено 3600 кіберзлочинів . Підозру за них оголосили понад 1700 особам, що на 59% перевищує аналогічний показник у 2022 році.

Окрім цього, кіберполіція активно блокує фішингові посилання та сайти. У 2023 році заблокували 44,8 тис. фішингових посилань, які що мали на меті отримати персональною та банківську інформацію громадян, і більше ніж 2,1 тис. абонентів операторів телекомунікацій з кодами "044" та "094", які використовувалися для телефонних дзвінків під виглядом представників банківських установ.

Асоціація ЄМА також виділила п'ять найбільш розповсюджених нових схем, які найчастіше використовували шахраї у 2023 році. Сюди ввійшла і схема "вам посилка". Для відстеження посилки радять не використовувати посилання з повідомлення про надходження посилки й завжди перевіряти правильність URL-адреси сайту перед введенням конфіденційних даних. На сайті ЄМА можна також перевірити підозрілий сайт, просто ввівши його адресу й отримавши всю інформацію про нього.

Ще один розповсюджений зараз вид шахрайства – це фейкові волонтери й священники, які збирають кошти у соціальних мережах. Тому експерти наголошують, що не варто донатити незнайомим людям в яких ви не впевнені. Окрім того, треба перевіряти інформацію і не робити бездумні репости неперевіреної інформації.

На третьому місці – шахрайство з грошовою допомогою. В месенджерах та соцмережах кібермародери під виглядом міжнародних організацій, соціальної платформи "єДопомога" та порталу державних послуг "Дія" пропонують громадянам, що постраждали від війни, отримати грошову допомогу, та заманюють на фішинговий сайт, де викрадають облікові записи користувачів онлайн-банкінгу та карткові реквізити. Нагадуємо, що всі послуги, які стосуються допомоги не розміщують на сторонніх сайтах, в телеграмі чи інших соціальних мережах. Інформацію про такі виплати можна дізнатися на державних сайтах чи у додатку Дія.

На другому місці – крадіжка акаунтів. Зловмисники розсилають сповіщення про те, що начебто ваш акаунт буде заблоковано. Для того, аби цього не допустити – треба перейти за посиланням та ввести особисті дані, паролі й т.д. Тому важливо мати двофакторну аутентифікацію на всіх акаунтів, не переходити за підозрілими посиланнями й пам'ятати, що інформацію про справжній стан акаунту не надсилають в особистих повідомленнях, а знайти її можна в налаштуваннях.

Перше місце займають гроші за лайки. Користувачам пропонують лайкати товари, відеоролики в YouTube/TikTok, оцінювати готелі, дивитися та оцінювати фільми. За це платять певні гроші, для того, аби втертися в довіру. Після цього людині пропонують оплатити певні послуги – бронювання готелю, купівлю квитків і т.д., обіцяючи, що потім кошти повернуть, але шахраї зникають разом з грошима. Заробити на цій схемі неможливо, можна лише стати співучасником злочину. Оскільки, отримуючи гроші за лайки та викуп товарів, — ви отримуєте гроші, вкрадені в інших людей.

35 000 FPV-дронів можна купити за кошти, вкрадені за схемою "гроші за лайки"

В асоціації ЄМА кажуть, що до кіберполіції звертається багато військових, які постраждали саме від цієї схеми.