Фейковые сборы средств, деньги за лайки и воровство аккаунтов - эксперты назвали самые распространенные схемы.

В прошлом году в департамент киберполиции поступило в общей сложности 209 382 обращений граждан. 9% из них (18716) касались звонков из фейковых банков, еще 7% (15233) - фишинга.

По данным киберполиции в 2023 году было обнаружено 3600 киберпреступлений . Подозрение за них объявили более 1700 человек, что на 59% превышает аналогичный показатель в 2022 году.

Кроме того, киберполиция активно блокирует фишинговые ссылки и сайты. В 2023 году заблокировали 44,8 тыс. фишинговых ссылок, которые хотели получить персональную и банковскую информацию граждан, и более 2,1 тыс. абонентов операторов телекоммуникаций с кодами "044" и "094", которые использовались для телефонных звонков под видом представителей банковских учреждений.

Ассоциация ЕМА также выделила пять наиболее распространенных новых схем, которые чаще всего использовали мошенники в 2023 году. Сюда вошла и схема "вам посылка". Для отслеживания посылки советуют не использовать ссылку из сообщения о поступлении посылки и всегда проверять правильность URL сайта перед вводом конфиденциальных данных. На сайте ЕМА можно также проверить подозрительный сайт, просто введя его адрес и получив всю информацию о нем.

Еще один распространенный сейчас вид мошенничества – это фейковые волонтеры и священники, собирающие средства в социальных сетях. Поэтому эксперты подчеркивают, что не стоит донатить незнакомым людям, в которых вы не уверены. Кроме того, нужно проверять информацию и не производить бездумные репосты непроверенной информации.

На третьем месте – мошенничество с денежной помощью. В мессенджерах и соцсетях кибермародеры под видом международных организаций, социальной платформы "єПомощь" и портала государственных услуг "Действие" предлагают гражданам, пострадавшим от войны, получить денежную помощь и заманивают на фишинговый сайт, где похищают учетные записи пользователей онлайн-банкинга и карточные реквизиты. Напоминаем, что все услуги, касающиеся помощи, не размещают на сторонних сайтах, в телеграмме или других социальных сетях. Информацию о таких выплатах можно узнать на государственных сайтах или в приложении Действие.

На втором месте – кража аккаунтов. Злоумышленники рассылают уведомления о том, что якобы ваш аккаунт будет заблокирован. Для того чтобы этого не допустить – нужно перейти по ссылке и ввести личные данные, пароли и т.д. Поэтому важно иметь двухфакторную аутентификацию на всех аккаунтов, не переходить по подозрительным ссылкам и помнить, что информацию о настоящем состоянии аккаунта не посылают в личных сообщениях, а найти ее можно в настройках.

Первое место занимают деньги за лайки. Пользователям предлагают лайкать товары, видеоролики в YouTube/TikTok, оценивать отели, смотреть и оценивать фильмы. За это платят определенные деньги, чтобы втереться в доверие. После этого человеку предлагают оплатить определенные услуги – бронирование гостиницы, покупку билетов и т.д., обещая, что потом деньги вернут, но мошенники исчезают вместе с деньгами. Заработать на этой схеме невозможно, можно стать соучастником преступления. Поскольку, получая деньги за лайки и выкуп товаров, вы получаете деньги, украденные у других людей.

35 000 FPV-дронов можно купить за средства, украденные по схеме "деньги за лайки"

В ассоциации ЕМА говорят, что в киберполицию обращаются многие военные, пострадавшие именно от этой схемы.