Более тысячи приговоров за мошенничество уже вынесено в 2024 году

По меньшей мере, 42 тысячи приговоров за мошенничество насчитывает судебный реестр Украины. Из них рекордные 3,1 тысячи были зафиксированы в прошлом. Часть дел – более 360 – касается мошенничества с недвижимостью.

Об этом сообщает "Опендатабот".

Отмечается, что количество дел по мошенничеству растет из года в год.

Так, по меньшей мере 42 787 судебных приговора найдены с помощью поисковика по судебному реестру.

"В прошлом году количество таких приговоров было рекордным - более 3,1 тысячи. К сравнению, в 2021 году найдено 2,3 тысячи приговоров по статье 190", - отмечают в "Опендатабот".

Мошенничество с недвижимостью

По данным аналитиков, мошенничество, связанное с арендой недвижимости, составляет значительную часть всех дел. В частности, речь идет о схемах с использованием бесплатных площадок поиска жилья.

"Так, только сайт объявлений OLX упоминается в контексте 363 уголовных дел. Мошенники активно используют этот ресурс, выдавая себя за продавцов или арендодателей недвижимости, которой действительно не существует", - отмечают в "Опендатабот".

Сообщается, что в одном из таких дел преступник использовал OLX для размещения объявлений о сдаче в аренду несуществующей квартиры. Он потребовал предоплату от потенциальных арендаторов для «гарантии» пересмотра квартиры и подписания договора. После получения денег мошенник исчезал, не выполнив своих обещаний. Известно, что таким образом преступник обманул, по меньшей мере, 21 потерпевшего на сумму более 19 тысяч грн. За свою схему преступник на 5 лет 7 месяцев попал за решетку.

«В 2023 году платформа OLX Украина получила более 2 миллионов жалоб о подозрительных объявлениях. Около 50% объявлений с такими жалобами были удалены, среди них 40% были заблокированы как намеревающиеся навредить пользователям сервиса. Следует отметить, что одно объявление может получить несколько жалоб», – комментирует Виктор Нобиуз, руководитель отдела бизнес-аналитики OLX Украина.

Как проверить владельца квартиры перед арендой

Чтобы уберечь себя от обмана, Опендатабот разработал сервис, позволяющий проверить владельца квартиры перед арендой.

"Для того чтобы чувствовать себя безопасно, стоит всегда проверять право собственности арендодателя на жилье. Так вы с меньшей вероятностью натолкнетесь на мошенников, убедитесь, что договор аренды является законным, сможете избежать возможных проблем и защитить свои права в случае конфликта", - подчеркивают аналитики

Они добавляют, что достаточно получить от арендодателя его ИНН. С этими данными вы сможете воспользоваться сервисом "Опендатабот" для проверки наличия у человека права собственности на квартиру.

Количество дел о мошенничестве побило 12-летний рекорд

По данным Офиса генпрокурора, в первом квартале 2024 года было открыто более 24 тыс. уголовных дел по ст. 190 "Мошенничество". Это гораздо больше, чем в аналогичный период прошлого года.

В 2023 году было открыто 82,6 тыс. уголовных производств о мошенничестве. Это в 2,6 раза больше, чем в 2022 году, когда впервые за продолжительное время в Украине наблюдался всплеск активности аферистов.

Заметим, в самых распространенных мошеннических схемах используются излом аккаунтов в соцсетях, фейковые сообщения о социальных выплатах и создание мошеннических сайтов о якобы социальных выплатах для обмана граждан.

Напомним, по результатам опроса более 112,9 тысячи интернет-пользователей, 11% украинцев стали жертвой мошенников с начала полномасштабного вторжения. Так, жертвами стали 13,6% женщин, но только 9,1% мужчин. В то же время чаще преступники обманывают молодежь в возрасте 18-24 лет (14% опрошенных) и старше 65 лет (11,5%).

Согласно опросу, почти треть жертв мошенников потеряли от их действий около 500 гривен, 14,8% - 500-1000 гривен, 13,8% - 1000-2000 гривен, 17,5% - 2-5 тысяч гривен, а еще четверть опрошенных потеряла более 5 тысяч гривен.

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