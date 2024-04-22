3 млрд грн составил "доход" мошенников в 2023 году - исследование

Как сообщает Национальный банк Украины, в среднем за одну незаконную транзакцию мошенники присваивают 3065 грн, что на 39% выше показателя 2022 года (2200 грн).

Мошенничество с платежными картами в прошлом году чаще всего происходило через интернет – 83% случаев от общего количества. В то же время, только 17% – через физические устройства (PoS-терминалы в торговых сетях, банкоматы, устройства самообслуживания). Подавляющее большинство случаев мошенничества произошло из-за разглашения личных данных пострадавшими. 80% суммы всех убытков, причиненных злоумышленниками в 2023 году, пришлось на социальную инженерию. Для сравнения в 2022 г. этот показатель составлял 53%.

3 млрд грн доход мошенников в 2023 году

Доход мошенников в 2023 году вырос на 201% по сравнению с 2022 годом и впервые превысил отметку в миллиард. 2,9 млрд мошенники заработали именно на социальной инженерии.

Это произошло благодаря денежным илам. Доходы падают и люди нанимаются на такую работу. Свои карточные счета, аккаунты они продают мошенникам. В 2021 году мы смогли обнаружить 1850 таких ил, а уже в 2023 году – 10 820. Раиса Федоровская Руководитель EMA Academy

Такой вид заработка не только незаконный, но и опасный. Ведь после таких махинаций и продаж своих данных банки отказывают клиентам в обслуживании. А если это обнаружит киберполиция, человек будет считаться соучастником преступления.

Денис Гавриков, начальник управления транзакционных продуктов Юнекс Банка, говорит, что приведенная Нацбанком статистика достаточно тревожна. Однако это не только украинская проблема. Злоумышленники постоянно совершенствуют схемы, придумывают новые. С каждым годом они становятся все менее технологичны с точки зрения инноваций, но все более изысканными психологически. Поэтому попасть на крючок мошенников может любой желающий.

По той же статистике НБУ, в прошлом году около 80% случаев мошенничества с картами украинских банков были построены на схемах социальной инженерии. То есть злоумышленники получали деньги или доступ к счету посредством психологического воздействия на жертв различным способом. Все направлено на то, чтобы заставить жертву самостоятельно отдать либо чувствительные данные карты, либо доступ к финансовому номеру телефона, либо просто перечислить деньги мошенникам.

Можно разделить все подобные схемы на два подхода: заманивание потенциальных жертв соблазнительными предложениями легкого заработка, невероятно низких цен или денежной помощи. В случаях самая первая цель злоумышленников – вызвать у жертвы ощущение катастрофической нехватки времени для принятия решения.