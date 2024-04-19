Количество дел о мошенничестве побило 12-летний рекорд

По данным ГПУ в первом квартале 2024 года было возбуждено более 24 тыс. уголовных дел по ст. 190 "Мошенничество". Это гораздо больше, чем в аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает "Опендатабот".

В Украине значительно увеличилось количество мошенников

Отмечается, что за первый квартал 2024 уже открыто на 20% больше дел о мошенничестве по сравнению с соответствующим периодом в 2023.

"В среднем, в этом году открывают по 8 тысяч дел в месяц, тогда как в прошлом году - почти 7 тыс. Для сравнения, в 2021 году этот показатель был меньше в 4 раза - 2 тыс", - подчеркивают аналитики.

Они отмечают, что только 3,4 тыс. или 14% всех зарегистрированных дел в начале 2024 года дошли до суда.

"Еще более 2 тыс. производств было закрыто. За соответствующий период прошлого года в суд поступило лишь 10% открытых производств, а в 2021 — 19%", - сообщают в "Опендатабот".

В Украине мошенничество достигло исторического максимума

В 2023 году было открыто 82,6 тыс. уголовных производств о мошенничестве. Это в 2,6 раза больше, чем в 2022 году, когда впервые за продолжительное время в Украине наблюдался всплеск активности аферистов.

Заметим, в самых распространенных мошеннических схемах используются излом аккаунтов в соцсетях, фейковые сообщения о социальных выплатах и создание мошеннических сайтов о якобы социальных выплатах для обмана граждан.

За время войны жертвой мошенников стали 11% украинцев

Напомним, по результатам опроса более 112,9 тысячи интернет-пользователей, 11% украинцев стали жертвой мошенников с начала полномасштабного вторжения. Так, жертвами стали 13,6% женщин, но только 9,1% мужчин. В то же время чаще преступники обманывают молодежь в возрасте 18-24 лет (14% опрошенных) и старше 65 лет (11,5%).

Среди жителей сел и пгт обманутых мошенниками граждан оказалось 15,2%, а среди жителей крупнейших городов (от 500 тысяч жителей) - только 9,9%. 60,9% опрошенных считают, что жертвой мошенников в интернете может стать любой, а 37,4% выбрали вариант "пенсионеры".

Согласно опросу, почти треть жертв мошенников потеряли от их действий около 500 гривен, 14,8% - 500-1000 гривен, 13,8% - 1000-2000 гривен, 17,5% - 2-5 тысяч гривен, а еще четверть опрошенных потеряла более 5 тысяч гривен.

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