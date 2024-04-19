Кількість справ про шахрайство побила 12-річний рекорд

За даними ГПУ у першому кварталі 2024 року відкрили понад 24 тис. кримінальних справ за ст. 190 “Шахрайство” . Це значно більше, ніж в аналогійний період минулого року.

Про це повідомляє "Опендатабот".

В Україні значно побільшало шахраїв

Зазначається, що за перший квартал 2024 року вже відкрито на 20% більше справ про шахрайство у порівнянні до відповідного періоду у 2023.

"В середньому, цьогоріч відкривають по 8 тисяч справ на місяць, тоді як торік — майже 7 тис. Для порівняння, у 2021 році цей показник був меншим у 4 рази — 2 тис", - підкреслюють аналітики.

Вони зауважують, що лише 3,4 тис. або 14% усіх зареєстрованих справ на початку 2024 року дійшли до суду.

"Ще понад 2 тис. проваджень було закрито. Натомість за відповідний період минулоріч до суду надійшло лише 10% відкритих проваджень, а у 2021 — 19%", - повідомляють в "Опендатабот".

В Україні шахрайство досягло історичного максимуму

У 2023 році було відкрито 82,6 тис. кримінальних проваджень про шахрайство. Це у 2,6 раза більше, ніж у 2022 році, коли вперше за тривалий час в Україні спостерігався сплеск активності аферистів.

Зауважимо, у найпоширеніших шахрайських схемах використовуються злам акаунтів у соцмережах, фейкові повідомлення про соціальні виплати та створення шахрайських сайтів про нібито соціальні виплати для обману громадян.

За час війни жертвою шахраїв стали 11% українців

Нагадаємо, за результатами опитування понад 112,9 тисяч інтернет-користувачів, 11% українців стали жертвою шахраїв з початку повномасштабного вторгнення. Так, жертвами стали 13,6% жінок, але лише 9,1% чоловіків. Водночас частіше злочинці ошукують молодь у віці 18-24 років (14% опитаних) та людей старше 65 років (11,5%).

Серед мешканців сіл та смт обдурених шахраями громадян виявилося 15,2%, а от серед мешканців найбільших міст (від 500 тисяч жителів) - лише 9,9%. 60,9% опитаних вважають, що жертвою шахраїв в інтернеті може стати будь-хто, а 37,4% обрали варіант "пенсіонери".

Згідно з опитуванням, майже третина жертв шахраїв втратили від їх дій близько 500 гривень, 14,8% - 500-1000 гривень, 13,8% - 1000-2000 гривень, 17,5% - 2-5 тисяч гривень, а ще чверть опитаних втратила понад 5 тисяч гривень.

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