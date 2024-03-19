Названо найпопулярнішу шахрайську схему на ринку праці

Шахрайство на ринку праці адаптується до нових умов, змінює свою форму, вдосконалює методи та засоби обману, стає нахабнішим й продовжує паразитувати з метою наживи. Якщо ще минулого року "офісні" вакансії прикривали посадами менеджерів з продажу, то зараз назви варіюються від рекрутера до помічника адміністратора тощо.

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Про це повідомляє пресслужба сайту з пошуку роботи Work.ua.

Зазначається, що шахрайські "офіси", з початком повномасштабної війни ще дужче активувалися та заполонили ринок. Суть такої афери полягає у виманюванні коштів телефоном з банківських рахунків та кредитних карток.

Найчастіше "офісні" шахраї прикриваються посадами:

менеджер з продажу,

менеджер по роботі з клієнтами,

менеджер з обслуговування тощо.

"До роботи рекрутери так званих "офісів" зазвичай заманюють людей без досвіду роботи, обіцяючи високу зарплату в доларах. В умовах вони зазначають - активність, можливість швидко навчатися та бажання багато заробляти", - наголошують у Work.ua.

Як мінімізувати ризик натрапити на шахрайський "офіс"

Перед співбесідою пошукайте інформацію про компанію в інтернеті, подивіться сайт, соцмережі, почитайте відгуки. Запитуйте в рекрутерів якомога більше деталей про роботу: що точніші відповіді отримаєте, то менше сумнівів у вас буде. Вмикайте критичне мислення. Отримувати високу зарплату без знань та досвіду роботи за декілька годин на день — це вигадка шахраїв. Якщо вас бентежить, чи реальна зарплата вказана в вакансії, продивіться відповідну посаду в інших компаніях. Так ви будете мати загальне розуміння, скільки в середньому платять на ринку. У разі якщо ви помітили підозрілу вакансію, повідомляйте про це у клієнтську підтримку сайтів пошуку роботи.

Перевірка та блокування аферистів

За 2023 рік кількість облікових записів, яку заблокували модератори Work.ua, становить 35 459.

"Найбільше шахраїв ми знаходимо, коли перевіряємо компанії. Але далі ми додатково „відловлюємо" та знаходимо їх на кожній ділянці: при перевірці вакансій, дійсності компаній, коли отримуємо скарги на вакансії та опрацьовуємо їх. Іноді, щоб розібратися, чи є компанія шахрайською, достатньо 30 секунд, а іноді витрачаємо пів години", — прокоментувала керівниця відділу модерації Катерина Денисенко.

Мапа еволюції шахраїв

Кожна компанія після реєстрації на Work.ua проходить перевірку: відділ модерації переглядає новостворений обліковий запис, та часто саме на цьому етапі відбувається блокування. Компанія може надати свої документи, щоб підтвердити дійсність. Перше, з чого починали шахраї, це надсилали чужі документи, завантажені з інтернету, щоб запобігти миттєвому блокуванню.

Далі стали додавати документи реальних ФОПів чи ТОВ. Шахраї домовлялись з ними (найімовірніше за гроші), і коли модератори телефонували власникам документів, ті підтверджували, що реєструвались і дійсно шукають персонал.

Потім шахраї почали нашвидкуруч створювати сайти, де не працювала половина розділів, а сторінки були заповнені дуже примітивно.

Коли фальшиві сайти не спрацювали, аферисти користувалися вебсторінками перевірених реальних компаній та профілями в інстаграм з купою підписників, які викликали довіру.

Коли аферистам стало зовсім скрутно працювати вдень, деякі з них "пішли в ніч". Поки модератори не працювали, вони намагалися скористатися базою. Але на ранок махлярів одразу блокували. Тепер у Work.ua знайшли технічне рішення і цей шлях також перекрито.

Тоді вони стали підіймати свої старі облікові записи або також домовлялися з власниками перевірених компаній, які роками з нами співпрацювали. Отримуючи доступ до облікового, шахраї починали там "робити свої справи". Але ця схема також викрита, і модератори сайту розпізнають аферистів у будь-якому обліковому записі.

Нагадаємо, близько половини українців (45%) не переходили на нове місце й не планують нічого міняти, а стимулом для 59% опитаних стала б більша фінансова винагорода.

Зауважимо, у січні збереглася тенденція на зростання заробітної плати. Тепер середній показник в Україні складає 19 500 грн.

Наразі ринок праці має найбільше пропозицій роботи для продавців-консультантів, менеджерів із продажу, бухгалтерів, водіїв, касирів, кухарів, вантажників, менеджерів по роботі з клієнтами, адміністраторів, торгових представників, комірників.

Джерело фото: ua.depositphotos.com