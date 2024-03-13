Гроші, карʼєрне зростання або бонуси: що мотивує українців змінити роботу, - опитування

Близько половини українців (45%) не переходили на нове місце й не планують нічого міняти, а стимулом для 59% опитаних стала б більша фінансова винагорода.

Про це повідомляє компанія Rakuten Viber, яка запитала українців, чи змінювали вони роботу за останній рік та що передусім змотивувало б їх до цього.

45% українців не планують міняти місце роботи

Результати опитування показали, що 45% українців працюють на тому ж місці й не планують нічого міняти. Водночас 12% змінювали роботу: 8% за власним бажанням, а 4% через скорочення чи закриття компанії. Ще 7% планують змінити роботу в майбутньому.

"21% опитаних не працювали раніше: 20% і зараз не працюють, 1% знайшли першу роботу цьогоріч. Ще 12% працювали раніше, але не працюють зараз. Крім того, 2% українців мають дві чи кілька робіт, а 1% респондентів працюють на фрілансі — проєкт за проєктом", - зауважили у Rakuten Viber.

На питання “Чи змінювали ви роботу за останній рік?” відповіді розподілилися наступним чином:

Ні, працюю на тому ж місті й не планую нічого міняти — 45% ;

Не працював/-ла і не працюю зараз — 20% ;

Працював/-ла, але не працюю зараз — 12% ;

Так, за власним бажанням — 8% ;

Працюю там же, але планую змінити роботу — 7% ;

Так, був змушений/-на змінити через скорочення / закриття компанії — 4% ;

Влаштувався/-лася на ще одну роботу, тепер працюю на двох / кількох — 2% ;

Працюю повністю на фрілансі: проєкт за проєктом — 1% ;

Не працював/-ла раніше, знайшов/-ла першу роботу цьогоріч — 1% .

Головним стимулом залишаються гроші

Також Rakuten Viber окремо запитав українців, що передусім змотивує їх змінити роботу.

Так, 59% перейшли б на нове місце заради більшої фінансової винагороди, ще 15% привабила б близькість до дому. Менше навантаження за ту ж винагороду стане стимулом для 10% респондентів.

Натомість 7% українців змінили б роботу заради втілення мрії: 2% перейшли б в омріяну компанію, навіть на тих самих умовах, а 5% — в іншу сферу, в яку давно хотіли.

Карʼєрне зростання змотивує на зміну роботи 3% опитаних, цікаві перспективи — 3%, кращий соціальний пакет (оплачувана відпустка, страхування тощо) — так само 3%.

Відповіді на питання “Що передусім змотивує вас змінити роботу?” для тих респондентів, які зараз працюють, розподілилися таким чином:

Більша фінансова винагорода — 59% ;

Близькість до дому — 15% ;

Менше навантаження за ту ж винагороду — 10% ;

Можливість працювати в іншій сфері, про яку давно мріяв/-ла — 5% ;

Карʼєрне зростання: вища позиція, ширші обовʼязки — 3% ;

Цікаві перспективи на новій роботі — 3% ;

Кращий соціальний пакет: оплачувана відпустка, страхування тощо — 3% ;

Робота в компанії моєї мрії, навіть на тих самих умовах — 2% .

Зауважимо, у січні збереглася тенденція на зростання заробітної плати. Тепер середній показник в Україні складає 19 500 грн.

Ринок праці має найбільше пропозицій роботи для продавців-консультантів, менеджерів із продажу, бухгалтерів, водіїв, касирів, кухарів, вантажників, менеджерів по роботі з клієнтами, адміністраторів, торгових представників, комірників.

Джерело фото: ua.depositphotos.com