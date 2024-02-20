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Нерухомість
Дата публікації

Які професії дозволяють найшвидше заробити на квартиру

купівля квартири, ринок нерухомості,
Найшвидше купити житло в Україні може технічний лідер та Java developer. Фото: depositphotos.com

Аналітики підрахували, скільки зарплат піде в Україні на купівлю власного житла у найпопулярніших професіях.

В Україні є професії, які дозволяють купити житло за 3-4 роки. Найкоротший період для купівлі власної однокімнатної квартири на середню зарплатню зафіксовано у Чернігівській області – 5 років.

Про це свідчать дані спільного дослідження маркетплейсу нерухомості DIM.RIA та платформи пошуку роботи robota.uа.

У січні 2024 року найбільша середня заробітна плата зафіксована у Києві – 23 600 грн. Середня вартість однокімнатної квартири  в столиці - 3 299 336 грн. За цими даними, вартість житла складає 140 повних зарплат фахівця, які конвертуються у 12 років.

У Львові період купівлі однокімнатного житла, орієнтуючись на середню заробітну плату, складає 11 років, а у Дніпрі – 10 років.

Фото 2 — Які професії дозволяють найшвидше заробити на квартиру
Порівняння середньої заробітної плати до вартості житла. Інфографіка: robota.ua

Дослідження співвідношення середніх доходів та вартості житла в областях без врахування обласних центрів показує, що у лідерах серед цін на нерухомість Івано-Франківська, Закарпатська та Черкаська області.

Середня ціна однокімнатної квартири в Івано-Франківській області складає 1 839 190 грн, а заробітна плата – 17 848 грн. Відповідно для купівлі квартири потрібно 103 повних заробітні плати, що складє 9 років. У Закарпатській та Черкаській областях потрібно 8 років для купівлі житла у новобудові. Найкоротший період для купівлі зафіксовано у Чернігівській області – 5 років.

Київ, Львів та Ужгород мають найбільшу середню ціну за однокімнатну квартиру. У столиці необхідно 11 років накопичення середньої місячної заробітної плати для купівлі квартири вартістю 3 070 637 грн. У Львові для цього необхідно 10 років, у Вінниці та Ужгороді – 9 років.

Серед лідерів за тривалістю накопичення коштів на купівлю однокімнатної квартири на вторинному ринку відповідно до середньої заробітної плати є також Івано-Франківська, Закарпатська та Черкаська області. У Франківській області ціна житла складає 2 337 188 грн, а середній дохід – 17 848 грн. Період заощадження - 11 років. У Кіровоградській області у найкоротші терміни можна придбати квартиру на вторинному ринку – 2 роки.

Яку професії обрати, щоб швидко купити квартиру?

У список професій аналітики внесли також продавця-консультанта із найбільшою кількістю вакансій у Києві, Львові та Дніпрі. Цей фахівець у столиці накопичить на квартиру на вторинному ринку за 16 років, а на первинному – за 18 років.

У Львові такому фахівцю необхідно 15 років для купівлі житла. Водію у Львові із середньою заробітною платою 26 500 грн потрібно 8 років. А такому ж спеціалісту у Дніпрі необхідно 5 років, щоб придбати житло на вторинному ринку і 7 років – на первинці.

Фото 3 — Які професії дозволяють найшвидше заробити на квартиру
Інфографіка: robota.ua

Аналітики також зібрали інформацію про вакансії із найбільшими зарплатами у трьох найбільших містах України. Технічному лідеру команди із доходом 78 880 грн у Києві потрібно накопичувати близько 4-х років на квартиру у новобудові та 3 роки – на квартиру на вторинному ринку.

У Львові середня заробітна плата цього фахівця складає 73 753 грн, що конвертується у 2 роки купівлі житла на вторинному ринку і 4 роки – на первинному.

Фото 4 — Які професії дозволяють найшвидше заробити на квартиру
Інфографіка: robota.ua

Серед переліку професій нетехнічною є вакансія Chief Marketing Officer (СМО), дохід якої прирівнюється до 4 років для купівлі квартири у Києві та Львові. За даними дослідження, найбільшу середню заробітну плату у Києві, Дніпрі та Львові має Java developer.

Автор:
Леся Соловчук