Какие профессии позволяют быстрее всего заработать на квартиру

Аналитики подсчитали, сколько зарплат уйдет в Украине на покупку собственного жилья в самых популярных профессиях.

В Украине есть профессии, позволяющие купить жилье за 3-4 года. Самый короткий период для покупки собственной однокомнатной квартиры на среднюю зарплату зафиксирован в Черниговской области – 5 лет.

Об этом свидетельствуют данные совместного исследования маркетплейса недвижимости DIM.RIA и платформы поиска работы robota.ua.

В январе 2024 наибольшая средняя заработная плата зафиксирована в Киеве – 23 600 грн. Средняя стоимость однокомнатной квартиры в столице – 3 299 336 грн. По этим данным, стоимость жилья составляет 140 полных зарплат специалиста, конвертируемых в 12 лет.

Во Львове период покупки однокомнатного жилья, ориентируясь на среднюю заработную плату, составляет 11 лет, а в Днепре – 10 лет.

Сравнение средней заработной платы к стоимости жилья. Инфографика: robota.ua

Исследование соотношения средних доходов и стоимости жилья в областях без учета областных центров показывает, что лидеры среди цен на недвижимость Ивано-Франковская, Закарпатская и Черкасская области.

Средняя цена однокомнатной квартиры в Ивано-Франковской области составляет 1839190 грн, а заработная плата - 17848 грн. Соответственно для покупки квартиры требуется 103 полных заработных плат, что составит 9 лет. В Закарпатской и Черкасской областях требуется 8 лет для покупки жилья в новостройке. Самый короткий период для покупки зафиксирован в Черниговской области – 5 лет.

Киев, Львов и Ужгород имеют самую среднюю цену за однокомнатную квартиру. В столице необходимо 11 лет накопления средней месячной заработной платы для покупки квартиры стоимостью 3070637 грн. Во Львове для этого необходимо 10 лет, в Виннице и Ужгороде – 9 лет.

Среди лидеров по продолжительности накопления средств на покупку однокомнатной квартиры на вторичном рынке согласно средней заработной плате также Ивано-Франковская, Закарпатская и Черкасская области. Во Франковской области цена жилья составляет 2337188 грн, а средний доход – 17848 грн. Период сбережения – 11 лет. В Кировоградской области в кратчайшие сроки можно приобрести квартиру на вторичном рынке – 2 года.

Какую профессию выбрать, чтобы быстро купить квартиру?

В список профессий аналитики внесли продавца-консультанта с наибольшим количеством вакансий в Киеве, Львове и Днепре. Этот специалист в столице накопит на квартиру на вторичном рынке за 16 лет, а на первичном – за 18 лет.

Во Львове такому специалисту нужно 15 лет для покупки жилья. Водитель во Львове со средней заработной платой 26 500 грн потребует 8 лет. А такому специалисту в Днепре необходимо 5 лет, чтобы приобрести жилье на вторичном рынке и 7 лет – на первичке.

Аналитики также собрали информацию о вакансиях с наибольшими зарплатами в трех крупнейших городах Украины. Техническому лидеру команды с доходом 78880 грн в Киеве нужно накапливать около 4-х лет на квартиру в новостройке и 3 года – на квартиру на вторичном рынке.

Во Львове средняя заработная плата этого специалиста составляет 73753 грн, что конвертируется в 2 года покупки жилья на вторичном рынке и 4 года - на первичном.

В перечень профессий попала и нетехнична вакансия Chief Marketing Officer (СМО), доход которой приравнивается к 4 годам для покупки квартиры в Киеве и Львове. По данным исследования, наибольшую среднюю заработную плату в Киеве, Днепре и Львове имеет Java developer.