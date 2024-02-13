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Категория
Недвижимость
Дата публикации

Почему цены на жилье будут дальше расти: эксперт назвал три причины

цены на квартиры, первичный рынок жилья
Тренд востребованности жилья в Украине будет сохраняться в следующие 10 лет. Фото: archimatika

Отложенный из-за войны спрос на покупку жилья аналитики оценивают в $20 млрд.

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В ближайшие годы в Украине продолжат расти цены на квартиры – на первичном и  вторичном рынке недвижимости. Это связано как с удорожанием строительных работ, так и с большим спросом.

Об этом рассказал руководитель департамента стратегического консалтинга компании UTG Константин Олейник во время пресс-конференции на тему "Актуальное состояние рынка торговой, офисной и жилой недвижимости Украины".

По словам аналитика, рост цен в первую очередь следует ожидать из-за удорожания строительства.

Если по Украине на январь 2022-го в среднем квадратный метр стоил 16 тыс. грн, в октябре 2023-го – уже 21 тыс. грн. – произошел рост на 20%. Тренд на подорожание квартир будет подтягивать цены и на вторичном рынке, объяснил Олейник.

Фото 2 — Почему цены на жилье будут дальше расти: эксперт назвал три причины
Инфографика: UTG

Во-вторых, отложенный в результате спрос на покупку жилья, по подсчетам UTG, можно оценить примерно в $20 млрд.

По статистике, в последние годы количество сделок по купле-продаже квартир и индивидуальных домов в среднем составляет 300 тыс. В 2022 году было подписано 100 тыс. 100-125 тыс. – в 2023 году.

По убеждению Олейника, из-за войны люди отказываются от дорогих покупок - квартир, машин. Но с завершением войны все сбережения, осевшие в денежных мешках, вернутся на рынок.

"Учитывая, что только за 2022 год не было заключено 200 тыс. сделок – это отложенный спрос. Приблизительный объем накопленных денег у инвесторов, готовых к инвестированию = 200 000 сделок * 55 м2 * $1000 = $11 млрд – только за 2022 год. Эти средства вернутся на рынок как только закончатся боевые действия", - пояснил эксперт.

Фото 3 — Почему цены на жилье будут дальше расти: эксперт назвал три причины
Инфографика: UTG

В третьих, активизации рынка способствуют и социальные показатели. В частности, то, что в городах, где активно развивается рынок недвижимости, растут возрастные группы, которые являются ключевыми потребителями жилья, - это люди в возрасте от 25 до 50 лет.

"В то же время в этих городах 50% жилья строилось до 1980 года - оно морально и технически устаревшее. Люди при первой возможности будут искать инструменты для улучшения жилищных условий. Кроме того, статистика свидетельствует, что в среднем по регионам 49% людей живут в перенаселенном жилье, – когда вместе проживает несколько поколений (родители с детьми, бабушки) – это примерно половина семей», – добавил Олейник.

Поэтому тренд к востребованности жилья в Украине в следующие 10 лет будет сохраняться, считают в UTG.

Что будет с ценами на первичном и вторичном рынке жилья, читайте в анализе Delo.ua "От роста до стагнации. Что будет с ценами на квартиры в Киеве в 2024 году" .

Автор:
Леся Соловчук