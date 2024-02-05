Аренда жилья в феврале 2024 года: во многих регионах цены тают на глазах

За последний месяц аренда однокомнатных квартир в Киеве выросла на символический 1%, двухкомнатных – на 0,66%.

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В конце января 2024 г. в большинстве регионов Украины цены на аренду однокомнатных квартир существенно упали - в западных, восточных, центральных и южных регионах. Как свидетельствуют данные аналитического центра DIM.RIA, цены на двухкомнатные и трехкомнатные почти не просели.

Стоимость аренды однокомнатной квартиры в Киеве составила 16 630 грн, а в Киевской области – 9 659 грн. За последний месяц арендные ставки в стилице выросли на символический 1%.

Средняя цена аренды двухкомнатной в столице – 19 897 грн (рост на 0,66% за месяц), в регионе – 10 959 грн (падение на 3%).

Во Львовской области цена аренды однокомнатной квартиры составляет 14 390 грн, в Днепропетровской области – 13 093 грн. Заметный рост стоимости за месяц в Полтавской области – 13%. По состоянию на январь стоимость составляет 11150 грн.

За последний месяц средняя цена снизилась на 18% в Волынской области. Также в Сумской области – на 14% и Черновицкой области – на 12%.

В то же время, по сравнению с январем 2023 года аналитики фиксируют рост стоимости аренды однокомнатной квартиры во всех областях. В Киеве этот показатель составляет 50%.

В предложении аренды на вторичном рынке продажи недвижимости наблюдается умеренное падение. В Киеве предложение уменьшилось на 13% по сравнению с декабрем 2023 года. В Ивано-Франковской области количество объявлений увеличилось на 20%.

Если анализировать изменения в предложении за год, то больше всего упало предложение в Сумской области – на 95%.

В Ивано-Франковской области количество объявлений увеличилось на 20%. Если анализировать изменения в предложении за год, то больше всего упало предложение в Сумской области – на 95%.