Мертвый сезон. Как меняются цены на аренду жилья в январе 2024 года

Замедление миграции из прифронтовых областей повлияло на стоимость аренды жилья во всех безопасных регионах Украины, выяснило Delo.ua.

Активность на рынке аренды жилья в регионах Украины в январе 2024 года впервые за время войны демонстрирует то, что риелторы называют мертвым сезоном. Падение активности сказалось и на арендных ставках, которые в некоторых регионах существенно просели. Больше всего это отразилось на ценах в западных регионах.

“В отличие от начала года 2022 и 2023, сегодня видим затишье, как это было до войны. Даже во время блекаута в прошлом году люди активнее искали жилье, чем сейчас. С начала января только сейчас начались звонки – и это касается многих городов Украины. Сказать, что в результате массированных обстрелов рынок аренды оживился, люди начали переезжать – такого нет”, - отметила в комментарии Delo.ua президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Елена Гайдамаха.

По словам эксперта, аморфность рынка связана с тем, что массированные обстрелы не вызвали новой волны переселенцев из прифронтовых районов. Как результат – в нескольких регионах начались колебания цен, арендаторы стали более разборчивыми при выборе места жительства.

Львов, Ужгород, Франковск: цены на аренду в январе 2024 года

Больше всего просели цены в относительно безопасных западных регионах, где с начала полномасштабного вторжения наблюдался бум аренды жилья.

Существенно подешевели арендные ставки в Закарпатье – регионе, наиболее отдаленном от военных действий. Здесь цены просели на 15-20% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, отметил в комментарии Delo.ua глава Закарпатского отделения АСНУ Роман Перегинец.

Поток переселенцев в регион остановился, после чего резко упал спрос на аренду: многие вернулись домой, кто-то уехал за границу. Многие оставшиеся просто купили квартиры для длительного проживания.

“Уже больше трех месяцев цены на аренду жилья ползут вниз. Если не будет потока людей, цена и дальше будет изменяться в низшую сторону. Предложения на рынке стало больше, поскольку поток переселенцев остановился. Что нас ожидает через неделю-две - не знаем”, - объяснил Перегинец.

По данным АСНУ, однокомнатную на вторичном рынке сегодня можно взять в аренду за 7-8 тыс. грн – до 10 тыс. грн.

В Ужгороде квартиру в новом доме можно снять по цене от 12 тыс. грн в месяц, хотя еще год назад и за 15 тысяч лет было найти, поскольку это была самая популярная категория жилья среди переселенцев.

Жилье ветхого фонда можно найти по ценам от 8-10 тыс. грн, но на такое предложение соглашаются в последнюю очередь.

В Ивано-Франковске, также переполненном переселенцами, цены на аренду откатились на 10-15% по сравнению с прошлым годом. Ощутимое падение – по сравнению с осенними показателями – составило 5-10%. В то же время на ажиотаже во время войны предложение на рынке дало прирост в 25%.

По словам председателя Ивано-Франковского отделения АСНУ Виктора Фурдияки, переселенцы обеспечивают 30% спроса на рынке. Через два года после массового приезда ВПЛ в городе существенно повысились требования к жилью. Теперь, чтобы конкурировать на рынке, нужно обеспечить гораздо более высокий стандарт – как необходимым набором техники, качественным ремонтом, индивидуальным отоплением. Подход к аренде "просто завезти с дачи старый диван" - уже не проходит.

Цены на аренду жилья в Ивано-Франковске на январь 2024 года

1-комнатные квартиры 10-12 тыс. грн – жилье в современных ЖК 6-8 тыс. грн – старый фонд 2-комнатные квартиры 14-17 тыс. грн – современные дома 9-10 тыс. грн – в хрущевках 3-комнатные квартиры 18 тыс. грн - в современных ЖК до 13 тыс. грн - "бабушкины" квартиры Данные: АСНУ

Если у клиента есть выбор, он предпочтет более современное жилье. Потому старые квартиры дешевле на 2-5 тысяч гривен.

Однокомнатные класса стандарт с актуальным ремонтом, необходимой для жизни техникой составят 10-12 тыс. грн., двухкомнатные – от 14 тысяч, трехкомнатные – 18 тысяч”, - рассказал Фурдияка.

"Бабушкины" двухкомнатные сейчас стоят до 10 тыс. грн, трехкомнатные - не выше 13.

Существенно упал спрос на аренду и во Львове , принявшем в начале войны более 400 тысяч переселенцев. Однако львовяне опускать цены на квартиры не спешат.

Так, в престижном ЖК недалеко от центра города квартиру (50 кв.м) с качественным ремонтом и необходимым набором техники можно арендовать за $500. на месяц. Двухкомнатные затянут на $700-800, рассказал в комментарии Delo.ua глава Львовского регионального отделения АСНУ Андрей Борисов.

На вторичном рынке в старом фонде, но в районах, приближенных к центру, квартиры с ремонтом также популярны, но на 20% дешевле, чем в современных ЖК.

Квартиры советского периода – хрущевки, панельки на массивах пользуются наименьшим спросом. Дешевую однокомнатную можно снять за 8 тыс. грн – это будет скромная хрущевка, но полностью готовая к проживанию.

“В начале войны во время панических настроений брали в аренду все. Цены были выше, чем в других регионах, даже выше, чем в Киеве. Сейчас запущенную квартиру непросто сдать”, - объяснил риелтор.

По его словам, Львов все еще остается перенаселенным, но поток ВПЛ уменьшился. Более богатые переселенцы из восточных областей часто снимают фешенебельные квартиры в новых ЖК, которым не больше 5-7 лет: старое жилье со скрипучим паркетом им не по душе.

В то же время киевляне и иностранцы предпочитают квартиры в историческом центре, построенном "за бабушки Австрии". Но это должно быть качественное австрийское строение с ремонтом и необходимой техникой. Цены на историческое жилье тоже остаются высокими.

В историческом центре Львова было немало хорошо отремонтированных апартаментов под посуточную аренду, многие из них перешли в сегмент долгосрочной. Так что цены в этом сегменте и сейчас могут конкурировать с хорошо отремонтированными новостройками - где-то около 17 -15 тыс. грн/мес однокомнатные, 20-18 тыс. - двухкомнатные.

Появились также квартиры не очень подготовленные для сдачи, в которых часто жили сами львовяне или их семья уехали за границу. Там цены примерно на 30% дешевле.

Где цена немного задрана, квартира месяцами не сдается. Была на рынке новая двухкомнатная квартира в спальном районе на Сыхове – с двумя санузлами, новый ЖК, но отдаленная локация. Первоначально арендодатели поставили цену до 20 тыс. грн. и объект не сдавался. Как только снизили цену до 18 - очень быстро сдалась”, - объяснил Борисов.

По его словам, если обстрелы усилятся и в город переедет еще одна волна переселенцев, это приведет к ценовому росту.

"Есть вероятность, что новая волна приедет во Львов. Но город может поместить ограниченное количество людей. Если 20-30 тысяч, это еще позволит предоставить комфортное жилье, а более этого количества людей будет очень проблематично найти качественное полноценное жилье”, - подчеркнул риелтор.

Полтава: цены на аренду остаются стабильными

В центре страны аренда жилья остается одной из самых популярных. В Полтаве, принявшей большое количество ВПЛ из Харьковщины, в начале полномасштабного вторжения России в Украину цены выросли в несколько раз. Однако к лету 2023 года, когда поток переселенцев уменьшился, арендные ставки стабилизировались, уменьшившись на 30%. Однако сегодня ни уменьшение спроса, ни падение цен не наблюдается.

Цены на аренду остаются самыми высокими в регионе. Причин для роста нет, как и для падения, отметила в комментарии Delo.ua глава Полтавского отделения АСНУ Илона Лебедик. По ее словам, удерживание высоких цен объясняется тем, что город до сих пор остается переполненным.

В Полтаве в последние годы строилось не слишком много новостроек, поэтому большей популярностью пользуются квартиры с хорошим ремонтом, приближенные к центру города.

"Появляется квартира в базе и она сдается очень быстро. У нас не так много свободных квартир, особенно в хорошем состоянии", - подчеркнула риелтор.

Средние цены на аренду жилья в Полтаве в январе 2024 года

1-комнатные квартиры 4-5 тыс. грн – в старом фонде 7-10 тыс. грн – современное жилье 2-комнатные квартиры 6-7 тыс. грн – хрущевки без ремонта 8-12 тыс. грн – квартиры с ремонтом 3-комнатные квартиры 7-8 тыс. грн. без ремонта 12-15 тыс. грн. современное жилье Данные: АСНУ

Сегодня снять однокомнатную квартиру в Полтаве с более или менее нормальным ремонтом стоит 8 тысяч грн, а до войны эта цена достигала 4-5 тысяч.

Аренда квартир в Киеве дешевеет: цены в январе 2024 года

В Киеве также наблюдается снижение цен: по сравнению с осенью 2023-го арендные ставки упали на 10-15%. Основные клиенты на аренду – переселенцы из Харьковской, Донецкой, Херсонской, Николаевской областей.

Спрос превалирует в категории одно- и двухкомнатных квартир в новых жилых комплексах. На рынке наблюдается очень низкий спрос на старый фонд в заброшенном состоянии: в этой категории цены упали еще больше, рассказала Оксана Ковтун, глава Киевского городского отделения АСНУ.

Стабильным остается спрос на комфортное жилье. Сегодня в Киев переезжают люди, которые могут платить высокую аренду, у которых есть работа и чаще всего они работают удаленно. Они ценят комфорт. Даже во время массированных обстрелов 2 января у нас было несколько просмотров в новых ЖК”, - пояснила риелтор.

В общем, на рынке много свободных позиций на любой вкус. Самые дешевые однокомнатные в столице – это старый фонд – оцениваются в 6-7 тыс. гривен. 2-комнатные – от 7-8 тыс., 3-комнатные – от 10 тыс. гривен.

Более современные с оригинальным ремонтом стартуют от 9 тысяч гривен. Однокомнатные в новом ЖК арендуют по ценам от 12 тысяч гривен.

"Больше всего за два года войны упали цены на фешенебельные квартиры – больше, чем вдвое. Ранее такое жилье снимали иностранцы, представители посольств, корпораций, переезжавших в Киев с большими семьями. Сейчас, например, двухуровневая квартира на 200 квадратов в районе парка Шевченко в царском доме сдается по 25 тыс. грн. Раньше ее арендовали за 2,5 тыс. евро”, - подчеркнула эксперт.

Цены на аренду жилой недвижимости в Киеве в январе 2024 года

1-комнатная квартира 12 тыс. грн 2-комнатная квартира 20 тыс. грн 3-комнатная квартира 36 тыс. грн Данные: OLX Недвижимость

Как отметила руководитель сектора по развитию продаж OLX Недвижимость Оксана Остапчук, сегодня спрос имеет спадающий тренд, который характерен для несезонного периода. Впрочем, эксперт большого колебания цен не прогнозирует.

В 2023 году наблюдалось падение цен только в зимний период, когда активизировались атаки на столицу, были затяжные блекауты и плановые отключения электроэнергии. После зимы 2023 и проблем со светом активность на рынке недвижимости возобновилась и цены на жилье только росли. Конечно, аномального роста цен от месяца до месяца мы не наблюдали. Однако качественная защита Киева системами ПВО, уровень спроса, который выше довоенного, все же указывает на то, что цены на жилье падать не будут", - подчеркнула эксперт.

Больше всего соискателей сегодня интересуют 1-комнатные квартиры – спрос на них вдвое больше, чем запросы по 2-комнатным. Важными критериями при выборе недвижимости для аренды остается цена, жилье в новых ЖК, квартиры нижних и средних этажах, наличие укрытия и индивидуального отопления, планировка и ремонт, близость к остановке общественного транспорта или работы, развитая инфраструктура.

Что касается поисковых запросов по "локации", на платформе при поиске жилья чаще всего указывают следующее: "Оболонь", "Виноградарь", "Квартира, Киев, центр", "Комфорт Таун", "Нивки", "Голосеевский район".

Впрочем, аналитики подчеркивают, что ситуация на таком чувствительном рынке, как аренда, и дальше зависит от ежедневных оперативных сводок на фронте. Ситуация с арендой в регионах продолжает меняться в зависимости от фактора вынужденной миграции во время войны.