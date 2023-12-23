Спрос на жилье в Украине повышается, объем ипотеки вырос вдвое - Пышный

Глава Национального банка Украины Андрей Пышный заявил, что украинский бизнес адаптировался к военным реалиям, а спрос на жилье показывает стабильный рост экономики. В частности, среднее количество заключенных договоров во втором и третьем кварталах 2023 практически на 50% превышает средние показатели аналогичного периода 2022 года.

Об этом он написал в колонке Forbes Ukraine.

Он отметил, что этот спрос сейчас преимущественно направлен на вторичный рынок недвижимости, а соотношение цены покупки и стоимости аренды на вторичном рынке приближается к долгосрочному среднему, что свидетельствует о начале балансировки этого сегмента рынка.

Что касается ипотечного кредитования по программе "Еселя", то по его словам, в ноябре текущего года объем льготного кредитования практически вдвое превысил среднемесячный показатель за весь 2021 год. Почти все кредиты были предоставлены на покупку готового жилья, в частности две трети – на вторичном рынке, треть – на готовое жилье от застройщиков.

Это привело к тому, что портфель по программе "Еселя" составляет более половины чистого гривневого ипотечного портфеля банков.

Пышный добавляет, что введение в действие закона 2518-IX "О гарантировании прав на объекты недвижимого имущества, которые будут построены в будущем" в 2022 году должно повысить привлекательность первичного рынка недвижимости.

"Финансовая система – это зеркало экономики. В этом зеркале мы увидели четкие признаки того, что украинский бизнес адаптировался к сложным условиям полномасштабной войны", – написал он.

Согласно иноформации, приведенной НБУ в декабрьском Отчете о финансовой стабильности, объемы кредитов бизнеса в гривне растут шесть месяцев подряд. Улучшение финансового состояния компаний и оживление бизнес-активности увеличило спрос и предложение кредитов.