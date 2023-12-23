Попит на житло в Україні підвищується, обсяг іпотеки зріс удвічі - Пишний

Голова Національного банку України Андрій Пишний заявив, що український бізнес адаптувався до воєнних реалій, а попит на житло показує стабільний ріст економіки. Зокрема, середня кількість укладених договорів у другому та третьому кварталах 2023 року практично на 50% перевищує середні показники аналогічного періоду 2022 року.

Про це він написав у колонці для Forbes Ukraine.

Він відзначив, що цей попит наразі переважно спрямований на вторинний ринок нерухомості, а співвідношення ціни купівлі та вартості оренди на вторинному ринку наближається до довгострокового середнього, що свідчить про початок балансування цього сегмента ринку.

Що стосується іпотечного кредитування за програмою "єОселя", то за його словами, в листопаді поточного року обсяг пільгового кредитування практично вдвічі перевищив середньомісячний показник за весь 2021 рік. Майже всі кредити були надані на купівлю готового житла, зокрема, дві третини – на вторинному ринку, а третина – на готове житло від забудовників.

Це призвело до того, що портфель за програмою "єОселя" становить понад половину чистого гривневого іпотечного портфеля банків.

Пишний додає, що введення в дію закону 2518-IX "Про гарантування речових прав на об’єкти нерухомого майна, які будуть споруджені в майбутньому" у 2022 році має підвищити привабливість первинного ринку нерухомості.

"Фінансова система – це дзеркало економіки. В цьому дзеркалі ми побачили чіткі ознаки того, що український бізнес адаптувався до складних умов повномасштабної війни", - написав він.

Згідно з іноформацією, яка наведена НБУ у грудневому Звіті про фінансову стабільність, обсяги кредитів бізнесу у гривні зростають шість місяців поспіль. Покращення фінансового стану компаній та пожвавлення бізнес активності збільшило попит та пропозицію кредитів.