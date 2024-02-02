Золотая жила. Почему Львов остается городом с самой дорогой арендой жилья в Украине.

Несмотря на отсутствие ажиотажного спроса, арендовать квартиру во Львове все еще очень дорого. Город продолжает возглавлять рейтинг самых дорогих городов по аренде жилья в Украине. Delo.ua выяснило причины стабильно высоких цен во Львове.

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В отличие от Киева, пережившего в первые полгода войны резкое падение арендных ставок на жилье, Львов рядом с городами Закарпатья, Буковины прославился бешеным ростом цен на аренду.

Сегодня город, хоть и остается перенаселенным, но ажиотажного спроса на съем квартир нет. Впрочем, в отличие от других западных регионов Украины, где впервые за последние два года дешевеет аренда жилья, во Львове цены на аренду остаются стабильными с сентября 2023-го.

Самая дорогая аренда в Украине: объяснение экспертов

Как пояснила в комментарии Delo.ua президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Елена Гайдамаха, причины дорогостоящей аренды в том, что в результате Львов остается параллельным деловым центром с Киевом - и это задает высокую тональность для аренды, позволяет удерживать высокие цены.

По ее словам, с одной стороны арендные ставки не растут, ведь поток больших групп переселенцев в город прекратился, но и не спадают - из-за значительной активности бизнес кругов в городе.

“Многие украинские предприниматели перевели во Львов свои бизнесы. Оставшиеся иностранные компании переехали сюда тоже. У меня дочь работает в компании Нестле - компания все мероприятия проводит во Львове. Аренда не растет, но и не падает – потому что есть стабильная деловая активность”, - отметила Гайдамаха.

Льготные категории украинцев, получивших желание покупать жилье через программу "єОселя" или "єВідновлення", также часто выбирают Львов - из-за его перспективности. Если люди ищут, где купить квартиру, и у них есть выбор – в Ровно, Житомире или Львове – они покупают во Львове, объясняет глава Львовского регионального отделения АСНУ Андрей Борисов.

Фото: объявления об аренде во Львове на платформе flatfy.ua

По его словам, аренду подогревает и то, что Львов гораздо безопаснее других городов на востоке Украины. Близость к границе Европы обеспечивает хорошую логистику. Город также комфортен – есть много возможностей для отдыха.

"Вдобавок активно идет бизнес, немало релоцированных предприятий остались. Есть инвестиции, работа и зарплаты. Некоторые бизнес-направления только начинают развиваться. Даже на первичном рынке недвижимости - самая высокая активность в Украине. Значит, есть спрос и есть средства. И люди хотят здесь обустроиться ”, - отметил Борисов.

По его словам, в городе остались состоятельные переселенцы, выбиравшие для аренды добротные квартиры в новых ЖК. Из-за ВПЛ и активного бизнеса в городе наибольший спрос на готовые к проживанию квартиры в новостройках.

По сравнению с довоенной ситуацией, сегодня аренда во Львове выше как минимум на 20% - после всех перепадов за последние два года, пояснила Delo.ua специалист по недвижимости Ирина Ковтун.

За это время полностью изменился портрет арендатора, к которому привык Львов.

Сегодня уже нет такой большой волны переселенцев, как раньше, иностранных туристов также нет. Правда, есть немало туристов из других регионов Украины: люди часто приезжают из Одессы, Херсона, Днепра, чтобы хоть немного отдохнуть от обстрелов. Отдельный сегмент составляют жены или члены семей находящихся на лечении военных - они также арендуют экономжилье для того, чтобы быть рядом”, - отметила риелтор.

Фото: объявления об аренде во Львове на платформе flatfy.ua

Значительный сегмент арендаторов, по словам Ковтун, – это представители релоцированного бизнеса и международных представительств. Есть много айтишников из Харькова и других городов востока страны – они арендуют двухкомнатные в новых ЖК, с укрытием, паркоместами в отдаленных от центра районах.

Относительно помещений в историческом центре, которые всегда котировались у туристов, сегодня их снимают преимущественно иностранцы, участники гуманитарных миссий. Такое раритетное жилье можно снять за $1 – 1,5 тыс. в месяц.

“Самая дешевая аренда – это квартиры старого жилищного фонда советского периода, которые обойдутся от 7-8 тыс. грн в месяц. Однокомнатная в новостройке затянет $500. Премиум жилье с дорогими ремонтами с паркоместом в престижных ЖК - $800-1000", - рассказала Ирина Ковтун.

Цены на аренду квартир во Львове в феврале 2024 года.

Арендовать однокомнатную квартиру во Львове дороче, чем в Киеве, свидетельствует статистика ЛУН. В первые дни февраля средняя цена съема однокомнатной квартиры во Львове составляла 15,6 тыс. гривен. В то же время в Киеве средняя цена на аренду однокомнатной сейчас составляет 12 тыс. гривен.

Средние цены на аренду квартир во Львове:

1-комнатные – 15 600 грн – на 4,6% больше, чем в декабре;

2-комнатные – 16 000 грн – на 2,9% больше, чем в декабре;

3-комнатные – 17 000 грн – на 1% меньше, чем в декабре.

Фото: объявления об аренде во Львове на платформе flatfy.ua

Дешевле аренда однокомнатной квартиры во Львове стоит в Галицком районе города и стартует с 15 тыс. грн, а самое дорогое – в Шевченковском, где цены достигают 17,2 тыс. грн.

Стоимость аренды на 1 февраля 2024 года. Статистика ЛУН

До полномасштабного вторжения цены во Львове были намного ниже, однако курс доллара был иным. К примеру, в декабре 2021 года средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры во Львове составила 9 000 гривен. Квартиры в австрийских домах в историческом центре можно было снять за $800-1000 в месяц.