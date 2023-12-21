Арендовать Новый год: какие цены на квартиры и дома в Киеве и пригороде

Стоимость аренды квартир и домов в Киеве и пригороде превысила довоенные показатели

Причинами ажиотажа стало значительное увеличение населения столицы. Особой популярностью пользуются загородные дома – спрос на них, по данным экспертов, вырос на 15-20%.

Цены на аренду квартир в Киеве в декабре 2024 года.

По сравнению с прошлогодними праздниками количество желающих арендовать квартиру на Новый год существенно возросло. Этому способствуют активные миграционные процессы во время войны.

Большая часть из них приходится за переселенцев, а также беженцев, которые возвращаются домой на праздники. Бывают и клиенты из прифронтовых регионов, которые приезжают в Киев отдохнуть”, - рассказала в комментарии delo.ua независимая эксперт по недвижимости Ирина Луханина.

По ее словам, если снять квартиру от $25 в обычный день, то цены на Новый год сразу растут в 3-4 раза. Небольшая квартира для неприхотливой студенческой компании обойдется в праздники от $75 в сутки. Речь идет преимущественно об объектах на массивах: двухкомнатная, без особых удобств.

Двухкомнатную квартиру на Воскресенском бульваре в Киеве предлагают за 750 грн в сутки. Фото. Dim.Ria

У взрослых компаний спрос на большие апартаменты – это 4-5-комнатные квартиры с удобствами, чтобы встретить Новый год было где разместиться на ночь. Предпочитают помещения с большим залом и максимальным количеством спальных мест.

Цены на такие квартиры подпрыгивают в 2,5-3 раза в Новый год и достигают сейчас от $250-300 в сутки.

Наиболее популярные локации – центральные улицы: Большая и Малая Житомирские, Владимирская, Хмельницкого, улочки, ведущие к Крещатику и Софиевской площади. Чтобы можно было успеть погулять до комендантского часа, или с утра пойти вместе к центральной елке.

В центре Киева на Большой Житомирской в обычные дни за сутки аренды такой квартиры просят 1500 гривен. По праздникам цена растет в несколько раз. Фото. Dom.Ria

Конечно, в этих же районах есть квартиры и по $1 тыс и выше, это уже должна быть очень близкая к центру локация, праздничный вид из окна и соответственно нашпигованная посудой и техникой квартира.

Договорные условия существенно не изменились: арендаторы берут задаток за сутки, фотографируют паспорт и идентификационный код, подписывают договор. Впрочем, хозяева в такое время перестраховываются и не любят компаний более 10 человек.

Обычно предпочитают семьи, которые снимают на трое суток. Если это аренда на сутки, цену выставляют еще выше: хозяевам всегда было интереснее сдавать на период с Рождеством с Новым годом.

Труднее всего арендовать в Киеве иностранцам, особенно иностранным студента: новогодние риски оцениваются всегда выше, чем обычная посуточная аренда. Чтобы избежать сложностей, такие клиенты привлекают в компанию украинцев.

Спрос на пригородный отдых в пригороде: цены на Новый год

Еще больший ажиотаж по формату празднования за городом. В этом году арендовать дом под Киевом даже за два месяца до Нового года было уже проблематично. В киевской агломерации все имущество под аренду на праздничное время практически размоло, спрос на такой отдых вырос даже по сравнению с довоенным временем – на 15-20%, отметил в комментарии delo.ua директор агентства недвижимости «Старгород» Александр Крикницкий. Цены выросли процентов на 10, при этом люди особо не торгуются.

Интерес к загородной аренде подогрела миграция из других регионов, в этом году также многие вернулись из-за границы. Большой популярностью пользуются коттеджи и среди киевлян, которые из-за военного положения не могут полными семьями уехать за границу.

"Сейчас все забито. Найти что-то в декабре - разве что повезет, или снимется бронь. Это касается и частных домохозяйств, и комплексов, которые сдаются в аренду”, - пояснил Крикницкий.

Ищут как правило дома для компаний. Цены на аренду стартуют в сутки от 5 тыс. грн в зависимости от площади. Это современный деревянный модульный барнхаус, быстрой канадской технологией, или треугольный дом-"шалаш" в стиле a frame небольшой площади до 50-60 м.

Разобранные и старые дома советского типа – от 1-2 тыс грн за ночь, в зависимости от площади.

Бизнес-класс интересуется преимущественно отдельными комплексами отдыха, или же большими коттеджами - здесь цены затянут на $500-700, иногда более тысячи за ночь, отметил директор агентства.

Это уже больший метраж – 250-300 м, для компании на 15-20 человек.

Большим спросом у клиентов пользуются дома с большими залами, чтобы телевизор, камины, крытые бассейны, сауны, конечно, и территория должна быть украшена по-праздничному. Опция с крытым бассейном в этом году существенно поднимает цену - сразу от 10 тыс. грн в сутки, есть и такие фишки, как дома с соляными пещерами, что тоже стоит дополнительно, пояснила Луханина.

Разумеется, должна быть добротная посуда, скатерть, микроволновка, духовка, новогодний антураж. В домах, где этого нет, цены ниже – на несколько тысяч. В таком случае клиентов предупреждают, чтобы люди привезли все готовое с собой», – добавила эксперт.

Безопасность и конфиденциальность: тренды аренды во время войны

Подогревает интерес к загородной аренде также празднование в комендантское время и мобилизационные мероприятия. Поэтому компании, по словам Луханиной, предпочитают частные коттеджи с большой территорией, или же загородные комплексы.

Комплексы стоят подороже. Ценится не только большая зона отдыха, праздничная программа, детские развлечения, бассейны и массажи, но и конфиденциальность, охрана.

Аренда загородных комплексов отдыха едва ли не самая дорогая в новогодние праздники

Опция укрытия в этом году не в списке первоочередных. Конечно, хорошо, если есть куда спрятаться во время воздушной тревоги. На рынке даже появились дома с бомбоубежищами, но этот запрос идет внизу списка требований. Как показало лето, разбирают даже дома без подвалов, которые сдаются в аренду на все лето. Во всяком случае, во всех коттеджах есть гараж, часто есть подвалы. Относительно новогодней ночи мало кто выдвигает специальные требования по укрытию”, - подчеркнула эксперт.

Арендаторы перестраховываются по-другому. В коттедже, как правило, не берут в возрасте до 30 лет. Обязательно берется задаток. на 1-2 дня. При заезде оплачивают сдачу. Если у арендаторов срываются планы, залог никто не возвращает.