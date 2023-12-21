Орендувати Новий рік: які ціни на квартири і будинки в Києві та передмісті

Вартість оренди квартир та будинків у Києві та передмісті перевищила довоєнні показники

Причинами ажіотажу стало значне збільшення кількості населення столиці. Особливою популярністю користуються заміські будинки - попит на них, за даними експертів, зріс на 15-20%.

Ціни на оренду квартир у Києві у грудні 2024

Порівняно з минулорічними святами, кількість бажаючих орендувати квартиру на Новий рік суттєво зросла. Цьому сприяють активні міграційні процеси під час війни.

“Велика частка з них припадає за переселенців, а також біженців, які повертаються додому на свята. Трапляються і клієнти з прифронтових регіонів, які приїжджають у Київ відпочити”, - розповіла в коментарі delo.ua незалежна експертка з нерухомості Ірина Луханіна.

За її словами, якщо винаймати квартиру від $25 у звичайний день, то ціни на Новий рік одразу зростають у 3-4 рази. Невелика квартира для невибагливої студентської компанії коштуватиме на свята від $75 на добу. Йдеться переважно про об'єкти на масивах: двокімнатна,без особливих зручностей.

Двокімнатну квартиру на Воскресенському бульварі в Києві пропонують за 750 грн за добу. Фото. Dim.Ria

У дорослих компаній попит на великі апартаменти - це 4-5-кімнатні квартири зі зручностями, щоб зустріти Новий рік було де розміститись на ніч. Віддають перевагу помешканням з великою залою і максимальною кількістю спальних місць.

Ціни на такі квартири підстрибують у 2,5-3 рази на Новий рік і сягають зараз від $250-300 за добу.

Найбільш популярні локації - центральні вулиці: Велика і Мала Житомирські, Володимирська, Хмельницького, вулички, що ведуть до Хрещатика та Софіївської площі. Щоб можна було б встигнути погуляти до комендантської години, або зранку піти разом до центральної ялинки.

В середмісті Києва на Великій Житомирській в звичайні дні за добу оренди такої квартири просять 1500 гривень. На свята ціна зростає в кілька разів. Фото. Dom.Ria

Звісно у цих же районах є квартири і по $1 тис і вище, це вже має бути дуже близька до центру локація, святковий вид з вікна і відповідно нашпигована посудом і технікою квартира.

Договірні умови суттєво не змінились: орендарі беруть завдаток за одну добу, фотографують паспорт та ідентифікаційний код, підписують договір. Втім, господарі в такий час перестраховуються і не полюбляють компаній на більше 10 людей.

Зазвичай віддають перевагу сім’ям, які знімають на три доби. Якщо це оренда на одну добу, ціну виставляють ще вищу: господарям завжди було цікавіше здавати на період з Різдвом з Новим роком.

Найважче орендувати у Києві іноземцям, особливо іноземним студента: новорічні ризики оцінюються завжди вище, ніж звичайна подобова оренда. Щоб уникнути складнощів, такі клієнти залучають до компанії українців.

Попит на заміський відпочинок у передмісті: ціни на Новий рік

Ще більший ажіотаж щодо формату святкування за містом. Цього року орендувати будинок під Києвом навіть за два місяці до Нового року було вже проблематично. У київській агломерації все майно під оренду на святковий час практично розмели, попит на такий відпочинок зріс навіть в порівнянні з довоєнним часом - на 15-20%, зазначив у коментарі delo.ua директор агентства нерухомості «Старгород» Олександр Крикніцький. Ціни зросли відсотків на 10, при цьому люди особливо не торгуються.

Інтерес до заміської оренди підігріла міграція з інших регіонів, цього року також багато хто повернувся з-за кордону. Великою популярністю користуються котеджі і серед киян, які через воєнний стан не можуть повними сім’ями виїхати за кордон.

"Зараз все забито. Знайти щось у грудні - хіба що пощастить, або зніметься бронь. Це стосується і приватних домогосподарств, і відпочинкових комплексів, які здаються в оренду”, - пояснив Крикніцький.

Шукають як правило будинки для компаній. Ціни на оренду стартують за добу від 5 тис. грн, залежно від площі. Це сучасний дерев'яний модульний барнхаус, швидкою канадською технологією, або трикутний будинок-”курінь” у стилі a frame невеликої площі до 50-60 м.

Розібрані і старі будинки радянського типу - від 1-2 тис грн за ніч, залежно від площі.

Бізнес-клас цікавиться переважно окремими відпочинковими комплексами, або ж великими котеджами - тут ціни затягнуть на $500-700, іноді понад тисячу за ніч, наголосив директор агентства.

Це вже більший метраж - 250-300 м, для компанії на 15-20 людей.

Великим попитом у клієнтів користуються будинки з великими залами, щоб був телевізор, каміни, криті басейни, сауни, звісно, і територія має бути прикрашена по-святковому. Опція з критим басейном цього року суттєво піднімає ціну - зразу від 10 тис грн на добу, є й такі фішки, як будинки з соляними печерами, що теж коштує додатково, пояснила Луханіна.

“Зрозуміло, має бути добротний посуд, скатертина, мікрохвильовка, духовка, новорічний антураж. У будинках, де цього нема, ціни нижчі - на кілька тисяч. У такому випадку клієнтів попереджають, щоб люди привезли усе готове з собою”, - додала експертка.

Безпека і приватність: тренди оренди під час війни

Підігріває інтерес до заміської оренди також святкування у комендантський час та мобілізаційні заходи. Тому компанії, за словами Луханіної, віддають перевагу приватним котеджам з великою територією, або ж заміським комплексам.

Комплекси коштують дорожче. Цінується не тільки велика відпочинкова зона, святкова програма, дитячі розваги, басейни і масажі, а й приватність, охорона.

Оренда заміських комплексів відпочинку чи не найдорожча в новорічні свята

Опція “укриття” цього року не в списку першочергових. “Звісно, добре, якщо є куди сховатись під час повітряної тривоги. На ринку навіть з'явилися будинки із бомбосховищами, але цей запит іде внизу списку вимог. Як показало літо, розбирають навіть будинки без підвалів, які здаються в оренду на все літо. Принаймні, у всіх котеджах є гараж, часто є підвали. Щодо новорічної ночі, мало хто виставляє спеціальні вимоги щодо укриття”, - наголосила експертка.

Орендарі перестраховуються по-іншому. У котеджі, як правило, не беруть віком до 30 років. Обов'язково береться завдаток. на 1-2 доби. При заїзді оплачують решту. Якщо у орендарів зриваються плани, завдаток ніхто не повертає.