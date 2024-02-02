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Золота жила. Що сприяє тому, що Львів залишається містом з найдорожчою орендою житла в Україні
Попри відсутність ажіотажного попиту, орендувати квартиру у Львові все ще дуже дорого. Місто продовжує очолювати рейтинг найдорожчих міст з оренди житла в Україні. Delo.ua з'ясовувало причини стабільно високих цін у Львові.
На відміну від Києва, який у перші півроку війни пережив різке падіння орендних ставок на житло, Львів поряд з містами Закарпаття, Буковини прославився шаленим зростанням цін на оренду.
Сьогодні місто, хоч і залишається перенаселеним, але ажіотажного попиту на винайм квартир нема. Втім, на відміну від інших західних регіонів України, де вперше за останні два роки дешевшає оренда житла, у Львові ціни на оренду залишаються стабільними з вересня 2023-го.
Найдорожча оренда в Україні: пояснення експертів
Як пояснила в коментарі Delo.ua президент Асоціації фахівців з нерухомості України Олена Гайдамаха, причини дорогої оренди у тому, що через війну Львів залишається паралельним діловим центром до Києва - і це задає високу тональність для оренди, і дозволяє утримувати високі ціни.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
За її словами, з одного боку орендні ставки не зростають, адже потік великих груп переселенців до міста припинився, але й не спадають - через значну активність бізнес кіл у місті.
“Багато українських підприємців перевели до Львова свої бізнеси. Іноземні компанії, хто залишився, переїхали сюди також. У мене донька працює в компанії “Нестле” - компанія усі заходи проводить у Львові. Оренда не зростає, але й не падає - бо є стабільна ділова активність”, - зазначила Гайдамаха.
Пільгові категорії українців, які отримали пожливість купувати житло через програму "єОселя" чи "єВідновлення", також часто обирають Львів - через його перспективність. Якщо люди шукають, де купити квартиру, і у них є вибір - у Рівному, Житомирі чи Львові - вони купують у Львові, пояснює голова Львівського регіонального відділення АФНУ Андрій Борисов.
За його словами, оренду підігріває те, що місто набагато безпечніше, ніж інші міста на сході України. Близькість кордону до Європи забезпечує хорошу логістику. Місто також комфортне - є багато можливостей для відпочинку.
"На додачу активно йде бізнес, чимало релокованих підприємств залишилися. Є інвестиції, робота і зарплати. Деякі бізнес-напрямки тільки починають розвиватись. Навіть на первинному ринку нерухомості - найвища активність в Україні. Значить є попит і є кошти. І люди хочуть тут облаштуватися”, - зазначив Борисов.
За його словами, у місті залишились заможні переселенці, які обирали для оренди добротні квартири у нових ЖК. Через ВПО та активний бізнес у місті найбільший попит на готові до проживання квартири у новобудовах.
Порівняно з довоєнною ситуацією сьогодні оренда у Львові є вищою мінімум на 20% - після усіх зростань та перепадів за останні два років, пояснила Delo.ua спеціаліст з нерухомості Ірина Ковтун.
За цей час повністю змінився портрет орендаря, до якого звик Львів.
“Сьогодні вже немає такої великої хвилі переселенців, як раніше, іноземних туристів також немає. Щоправда є чимало туристів з інших регіонів України: люди часто приїжджають з Одеси, Херсону, Дніпра, щоб хоч трішки відпочити від обстрілів. Окремий сегмент складають дружини чи члени родин військових, які перебувають на лікуванні, - вони також орендують економжитло для того, щоб бути поруч”, - зазначила рієлтор.
Значний сегмент орендарів, за словами Ковтун, - це представники релокованого бізнесу та міжнародних представництв. Є також цілий пласт айтішників із Харкова та інших міст сходу країни - вони орендують двокімнатні у нових ЖК, з укриттям, паркомісцями у віддалених від центру районах.
Щодо помашкань в історичному центрі, які завжди котувались у туристів, сьогодні їх винаймають переважно іноземці, учасники гуманітарних місій. Таке раритетне житло можна винайняти за $1 - 1,5 тис. за місяць.
“Найдешевша оренда - це квартири старого житлового фонду радянського періоду, які обійдуться від 7-8 тис. грн за місяць. Однокімнатна у новобудові затягне $500. Преміум житло з дорогими ремонтами з паркомісцем у престижних ЖК - $800-1000", - розповіла Ірина Ковтун.
Ціни на оренду квартир у Львові у лютому 2024
Орендувати однокімнатну квартиру у Львові сьогодні дорожче, ніж у Києві, свідчить статистика ЛУН. У перші дні лютого середня ціна винайму однокімнатної квартири у Львові становила 15, 6 тис. гривень. Водночас у Києві середня ціна на оренду однокімнатної нині складає 12 тис. гривень.
Середні ціни на оренду квартир у Львові:
- 1-кімнатні - 15 600 грн - на 4,6% більше, ніж в грудні;
- 2-кімнатні - 16 000 грн - на 2,9% більше, ніж в грудні;
- 3-кімнатні - 17 000 грн - на 1% менше, ніж в грудні.
Найдешевше оренда однокімнатної квартири у Львові коштує у Галицькому районі міста і стартує з 15 тис. грн, а найдорожче – у Шевченківському, де ціни сягають 17,2 тис. грн.
До повномасштабного вторгнення ціни у Львові були набагато нижчі, проте й курс долара був іншим. Наприклад, у грудні 2021 року середня вартість оренди однокімнатної квартири у Львові становила 9 000 гривень. Квартири в австрійських будинках в історичному центрі можна було винайняти за $800-1000 за місяць.