Золота жила. Що сприяє тому, що Львів залишається містом з найдорожчою орендою житла в Україні

Попри відсутність ажіотажного попиту, орендувати квартиру у Львові все ще дуже дорого. Місто продовжує очолювати рейтинг найдорожчих міст з оренди житла в Україні. Delo.ua з'ясовувало причини стабільно високих цін у Львові.

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На відміну від Києва, який у перші півроку війни пережив різке падіння орендних ставок на житло, Львів поряд з містами Закарпаття, Буковини прославився шаленим зростанням цін на оренду.

Сьогодні місто, хоч і залишається перенаселеним, але ажіотажного попиту на винайм квартир нема. Втім, на відміну від інших західних регіонів України, де вперше за останні два роки дешевшає оренда житла, у Львові ціни на оренду залишаються стабільними з вересня 2023-го.

Найдорожча оренда в Україні: пояснення експертів

Як пояснила в коментарі Delo.ua президент Асоціації фахівців з нерухомості України Олена Гайдамаха, причини дорогої оренди у тому, що через війну Львів залишається паралельним діловим центром до Києва - і це задає високу тональність для оренди, і дозволяє утримувати високі ціни.

За її словами, з одного боку орендні ставки не зростають, адже потік великих груп переселенців до міста припинився, але й не спадають - через значну активність бізнес кіл у місті.

“Багато українських підприємців перевели до Львова свої бізнеси. Іноземні компанії, хто залишився, переїхали сюди також. У мене донька працює в компанії “Нестле” - компанія усі заходи проводить у Львові. Оренда не зростає, але й не падає - бо є стабільна ділова активність”, - зазначила Гайдамаха.

Пільгові категорії українців, які отримали пожливість купувати житло через програму "єОселя" чи "єВідновлення", також часто обирають Львів - через його перспективність. Якщо люди шукають, де купити квартиру, і у них є вибір - у Рівному, Житомирі чи Львові - вони купують у Львові, пояснює голова Львівського регіонального відділення АФНУ Андрій Борисов.

Фото: оголошення про оренду у Львові на платформі flatfy.ua

За його словами, оренду підігріває те, що місто набагато безпечніше, ніж інші міста на сході України. Близькість кордону до Європи забезпечує хорошу логістику. Місто також комфортне - є багато можливостей для відпочинку.

"На додачу активно йде бізнес, чимало релокованих підприємств залишилися. Є інвестиції, робота і зарплати. Деякі бізнес-напрямки тільки починають розвиватись. Навіть на первинному ринку нерухомості - найвища активність в Україні. Значить є попит і є кошти. І люди хочуть тут облаштуватися”, - зазначив Борисов.

За його словами, у місті залишились заможні переселенці, які обирали для оренди добротні квартири у нових ЖК. Через ВПО та активний бізнес у місті найбільший попит на готові до проживання квартири у новобудовах.

Порівняно з довоєнною ситуацією сьогодні оренда у Львові є вищою мінімум на 20% - після усіх зростань та перепадів за останні два років, пояснила Delo.ua спеціаліст з нерухомості Ірина Ковтун.

За цей час повністю змінився портрет орендаря, до якого звик Львів.

“Сьогодні вже немає такої великої хвилі переселенців, як раніше, іноземних туристів також немає. Щоправда є чимало туристів з інших регіонів України: люди часто приїжджають з Одеси, Херсону, Дніпра, щоб хоч трішки відпочити від обстрілів. Окремий сегмент складають дружини чи члени родин військових, які перебувають на лікуванні, - вони також орендують економжитло для того, щоб бути поруч”, - зазначила рієлтор.

Фото: оголошення про оренду у Львові на платформі flatfy.ua

Значний сегмент орендарів, за словами Ковтун, - це представники релокованого бізнесу та міжнародних представництв. Є також цілий пласт айтішників із Харкова та інших міст сходу країни - вони орендують двокімнатні у нових ЖК, з укриттям, паркомісцями у віддалених від центру районах.

Щодо помашкань в історичному центрі, які завжди котувались у туристів, сьогодні їх винаймають переважно іноземці, учасники гуманітарних місій. Таке раритетне житло можна винайняти за $1 - 1,5 тис. за місяць.

“Найдешевша оренда - це квартири старого житлового фонду радянського періоду, які обійдуться від 7-8 тис. грн за місяць. Однокімнатна у новобудові затягне $500. Преміум житло з дорогими ремонтами з паркомісцем у престижних ЖК - $800-1000", - розповіла Ірина Ковтун.

Ціни на оренду квартир у Львові у лютому 2024

Орендувати однокімнатну квартиру у Львові сьогодні дорожче, ніж у Києві, свідчить статистика ЛУН. У перші дні лютого середня ціна винайму однокімнатної квартири у Львові становила 15, 6 тис. гривень. Водночас у Києві середня ціна на оренду однокімнатної нині складає 12 тис. гривень.

Середні ціни на оренду квартир у Львові:

1-кімнатні - 15 600 грн - на 4,6% більше, ніж в грудні;

2-кімнатні - 16 000 грн - на 2,9% більше, ніж в грудні;

3-кімнатні - 17 000 грн - на 1% менше, ніж в грудні.

Фото: оголошення про оренду у Львові на платформі flatfy.ua

Найдешевше оренда однокімнатної квартири у Львові коштує у Галицькому районі міста і стартує з 15 тис. грн, а найдорожче – у Шевченківському, де ціни сягають 17,2 тис. грн.

Вартість оренди на 1 лютого 2024. Статистика ЛУН

До повномасштабного вторгнення ціни у Львові були набагато нижчі, проте й курс долара був іншим. Наприклад, у грудні 2021 року середня вартість оренди однокімнатної квартири у Львові становила 9 000 гривень. Квартири в австрійських будинках в історичному центрі можна було винайняти за $800-1000 за місяць.