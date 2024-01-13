Вперше за час війни. У західних регіонах подешевшала оренда житла

У Львові, Франківську та Ужгороді через відтік переселенців змінився попит та ціни на оренду квартир.

На заході України вперше за останні два роки дешевшає оренда житла, де з початку повномасштабного вторгнення спостерігався бум через наплив переселенців.

Як заявив в коментарі Delo.ua голова обласного відділення Асоціації фахівців з нерухомості України Роман Перегінець, суттєво подешевшали орендні ставки на Закарпатті - регіоні, найбільш віддаленому від воєнних дій. Тут ціни просіли на 15-20% порівняно з аналогічним періодом 2023 року.

За словами рієлтора, це пов'язано з тим, що потік переселенців до регіону зупинився, після чого різко впав попит на оренду: багато хто повернувся додому, хтось виїхав за кордон. чимало людей, що залишились, просто придбали квартири для довготривалого проживання.

“Вже понад три місяці ціни на оренду житла повзуть вниз. Якщо не буде потоку людей, ціна і надалі буде змінюватись в нижчу сторону. Пропозиції на ринку стало більше, оскільки потік переселенців зупинився. Що нас очікує за тиждень-два - не знаємо”, - пояснив Перегінець.

За даними АФНУ, однокімнатну на вторинному ринку сьогодні можна взяти в оренду за 7-8 тис. грн - до 10 тис. грн. В Ужгороді квартиру у новому будинку можна винайняти за ціною від 12 тис. грн на місяць, хоча ще рік тому і за 15 тисяч годі було знайти, оскільки це була найпопулярніша категорія житла серед переселенців. Житло старого фонду можна знайти за цінами від 8-10 тис. грн, але на таку пропозицію погоджуються в останню чергу.

Аналогічний тренд спостерігається в Івано-Франківську, який також був переповнений переселенцями: тут ціни на оренду житла відкотились на 10-15% порівняно з минулим роком. Відчутне падіння - порівняно з осінніми показниками - склало 5-10%.

За словами голови Івано-Франківського відділення АФНУ Віктора Фурдіяки, переселенці забезпечують 30% попиту на ринку.

"Однокімнатні класу стандарт з актуальним ремонтом, необхідною для життя технікою складуть 10-12 тис. грн. двокімнатні - від 14 тисяч, трикімнатні - 18 тисяч”, - розповів Фурдіяка.

“Бабусині” двокімнатні наразі коштують до 10 тис. грн, трикімнатні - не вище 13 тис.

Щодо Львова, тут попит на оренду суттєво впав, проте львів’яни наразі ціни опускати на квартири не поспішають.

Так, у престижному ЖК неподалік від центру міста квартиру (50 кв.м) з якісним ремонтом та необхідним набором техніки можна орендувати за $500 дол. на місяць. Двокімнатні затягнуть на $700-800, розповів у коментарі Delo.ua голова Львівського регіонального відділення АФНУ Андрій Борисов.

На вторинному ринку у старому фонді, але в районах, наближених до центру, квартири з ремонтом також популярні, але на 20% дешевші, ніж в сучасних ЖК.

Квартири радянського періоду - хрущовки, панельки на масивах користуються найменшим попитом. Найдешевшу однокімнатну можна зняти за 8 тис. грн - це буде скромна хрущовка, але повністю готова до проживання. “На початку війни під час панічних настроїв брали в оренду все. Ціни були вищі, ніж в інших регіонах, навіть вищі, ніж у Києві. Зараз занедбану квартиру непросто здати”, - пояснив рієлтор.

За його словами, Львів усе ще залишається перенаселеним, але потік ВПО зменшився. Заможніші переселенці зі східних областей часто знімають фешенебельні квартири у нових ЖК, яким не більше 5-7 років.

Водночас кияни та іноземці віддають перевагу квартирам в історичному центрі, але це має бути якісна австрійська будова, з ремонтом та необхідною технікою. Ціни на історичне житло також залишаються високими і можуть конкурувати з новобудовами - близько 17 -15 тис грн на місяць однокімнатні, 20-18 тисяч - двокімнатні.

За словами Борисова, якщо обстріли посиляться і до міста перебереться ще одна хвиля переселенців, це може призвести до цінового зростання.

“Є вірогідність, що нова хвиля приїде до Львова. Але місто може помістити обмежену кількістю людей. Якщо 20-30 тисяч, це ще дозволить надати комфортне житло, а понад цю кількість людей буде дуже проблематично знайти якісне повноцінне житло”, - наголосив рієлтор.

Про ціни на оренду житла в інших регіонах у січні 2024 читайте у статті Delo.ua.