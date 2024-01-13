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Вперше за час війни. У західних регіонах подешевшала оренда житла
У Львові, Франківську та Ужгороді через відтік переселенців змінився попит та ціни на оренду квартир.
На заході України вперше за останні два роки дешевшає оренда житла, де з початку повномасштабного вторгнення спостерігався бум через наплив переселенців.
Як заявив в коментарі Delo.ua голова обласного відділення Асоціації фахівців з нерухомості України Роман Перегінець, суттєво подешевшали орендні ставки на Закарпатті - регіоні, найбільш віддаленому від воєнних дій. Тут ціни просіли на 15-20% порівняно з аналогічним періодом 2023 року.
За словами рієлтора, це пов'язано з тим, що потік переселенців до регіону зупинився, після чого різко впав попит на оренду: багато хто повернувся додому, хтось виїхав за кордон. чимало людей, що залишились, просто придбали квартири для довготривалого проживання.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
“Вже понад три місяці ціни на оренду житла повзуть вниз. Якщо не буде потоку людей, ціна і надалі буде змінюватись в нижчу сторону. Пропозиції на ринку стало більше, оскільки потік переселенців зупинився. Що нас очікує за тиждень-два - не знаємо”, - пояснив Перегінець.
За даними АФНУ, однокімнатну на вторинному ринку сьогодні можна взяти в оренду за 7-8 тис. грн - до 10 тис. грн. В Ужгороді квартиру у новому будинку можна винайняти за ціною від 12 тис. грн на місяць, хоча ще рік тому і за 15 тисяч годі було знайти, оскільки це була найпопулярніша категорія житла серед переселенців. Житло старого фонду можна знайти за цінами від 8-10 тис. грн, але на таку пропозицію погоджуються в останню чергу.
Аналогічний тренд спостерігається в Івано-Франківську, який також був переповнений переселенцями: тут ціни на оренду житла відкотились на 10-15% порівняно з минулим роком. Відчутне падіння - порівняно з осінніми показниками - склало 5-10%.
За словами голови Івано-Франківського відділення АФНУ Віктора Фурдіяки, переселенці забезпечують 30% попиту на ринку.
"Однокімнатні класу стандарт з актуальним ремонтом, необхідною для життя технікою складуть 10-12 тис. грн. двокімнатні - від 14 тисяч, трикімнатні - 18 тисяч”, - розповів Фурдіяка.
“Бабусині” двокімнатні наразі коштують до 10 тис. грн, трикімнатні - не вище 13 тис.
Щодо Львова, тут попит на оренду суттєво впав, проте львів’яни наразі ціни опускати на квартири не поспішають.
Так, у престижному ЖК неподалік від центру міста квартиру (50 кв.м) з якісним ремонтом та необхідним набором техніки можна орендувати за $500 дол. на місяць. Двокімнатні затягнуть на $700-800, розповів у коментарі Delo.ua голова Львівського регіонального відділення АФНУ Андрій Борисов.
На вторинному ринку у старому фонді, але в районах, наближених до центру, квартири з ремонтом також популярні, але на 20% дешевші, ніж в сучасних ЖК.
Квартири радянського періоду - хрущовки, панельки на масивах користуються найменшим попитом. Найдешевшу однокімнатну можна зняти за 8 тис. грн - це буде скромна хрущовка, але повністю готова до проживання. “На початку війни під час панічних настроїв брали в оренду все. Ціни були вищі, ніж в інших регіонах, навіть вищі, ніж у Києві. Зараз занедбану квартиру непросто здати”, - пояснив рієлтор.
За його словами, Львів усе ще залишається перенаселеним, але потік ВПО зменшився. Заможніші переселенці зі східних областей часто знімають фешенебельні квартири у нових ЖК, яким не більше 5-7 років.
Водночас кияни та іноземці віддають перевагу квартирам в історичному центрі, але це має бути якісна австрійська будова, з ремонтом та необхідною технікою. Ціни на історичне житло також залишаються високими і можуть конкурувати з новобудовами - близько 17 -15 тис грн на місяць однокімнатні, 20-18 тисяч - двокімнатні.
За словами Борисова, якщо обстріли посиляться і до міста перебереться ще одна хвиля переселенців, це може призвести до цінового зростання.
“Є вірогідність, що нова хвиля приїде до Львова. Але місто може помістити обмежену кількістю людей. Якщо 20-30 тисяч, це ще дозволить надати комфортне житло, а понад цю кількість людей буде дуже проблематично знайти якісне повноцінне житло”, - наголосив рієлтор.
Про ціни на оренду житла в інших регіонах у січні 2024 читайте у статті Delo.ua.