Впервые за время войны. В западных регионах подешевела аренда жилья

Во Львове, Франковске и Ужгороде из-за оттока переселенцев изменился спрос и цены на аренду квартир.

На западе Украины впервые за последние два года дешевеет аренда жилья, где с начала полномасштабного вторжения наблюдался бум из-за наплыва переселенцев.

Как заявил в комментарии Delo.ua председатель Закарпатского отделения Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Роман Перегинец, существенно подешевели арендные ставки в Закарпатье - регионе, наиболее удаленном от военных действий. Здесь цены просели на 15-20% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

По словам риелтора, это связано с тем, что поток переселенцев в регион остановился, после чего резко упал спрос на аренду: многие вернулись домой, кто-то уехал за границу, многие оставшиеся просто приобрели квартиры для длительного проживания.

“Уже больше трех месяцев цены на аренду жилья ползут вниз. Если не будет потока людей, цена и дальше будет изменяться в низшую сторону. Предложения на рынке стало больше, поскольку поток переселенцев остановился. Что нас ожидает через неделю-две - не знаем”, - объяснил Перегинец.

По данным АСНУ, однокомнатную на вторичном рынке сегодня можно взять в аренду за 7-8 тыс. грн. В Ужгороде квартиру в новом доме можно снять по цене от 12 тыс. грн в месяц, хотя еще год назад и за 15 тысяч нельзя было найти - это была самая популярная категория жилья среди переселенцев. Жилье старого фонда можно найти по ценам от 8-10 тыс. грн, но на такое предложение соглашаются в последнюю очередь.

Аналогичный тренд наблюдается в Ивано-Франковске, который также был переполнен переселенцами: цены на аренду жилья откатились на 10-15% по сравнению с прошлым годом. Ощутимое падение – по сравнению с осенними показателями – составило 5-10%.

По словам председателя Ивано-Франковского отделения АСНУ Виктора Фурдиака, переселенцы обеспечивают 30% спроса на рынке.

"Однокомнатные класса стандарт с актуальным ремонтом, необходимой для жизни техникой составят 10-12 тыс. грн. двухкомнатные – от 14 тысяч, трехкомнатные – 18 тысяч”, – рассказал Фурдиака.

"Бабушкины" двухкомнатные сейчас стоят до 10 тыс. грн, трехкомнатные - не выше 13 тыс. грн.

Что касается Львова, спрос на аренду существенно упал, однако львовяне сейчас цены опускать на квартиры не спешат.

Так, в престижном ЖК недалеко от центра города квартиру (50 кв.м) с качественным ремонтом и необходимым набором техники можно арендовать за $500. на месяц. Двухкомнатные затянут на $700-800, рассказал в комментарии Delo.ua глава Львовского регионального отделения АФНУ Андрей Борисов.

На вторичном рынке в старом фонде, но в районах, приближенных к центру, квартиры с ремонтом также популярны, но на 20% дешевле, чем в современных ЖК.

Квартиры советского периода – хрущевки, панельки на массивах пользуются наименьшим спросом. Дешевую однокомнатную можно снять за 8 тыс. грн – это будет скромная хрущевка, но полностью готовая к проживанию. “В начале войны во время панических настроений брали в аренду все. Цены были выше, чем в других регионах, даже выше, чем в Киеве. Сейчас запущенную квартиру непросто сдать”, - объяснил риелтор.

По его словам, Львов все еще остается перенаселенным, но поток ВПЛ уменьшился. Более богатые переселенцы из восточных областей часто снимают фешенебельные квартиры в новых ЖК, которым не более 5-7 лет.

В то же время киевляне и иностранцы предпочитают квартиры в историческом центре, но это должно быть качественное австрийское строение, с ремонтом и необходимой техникой. Цены на историческое жилье также остаются высокими и могут конкурировать с новостройками – около 17 –15 тыс. грн в месяц однокомнатные, 20-18 тыс. грн – двухкомнатные.

По словам Борисова, если обстрелы усилятся и в город переберется еще одна волна переселенцев, это может привести к ценовому росту.

Есть вероятность, что новая волна приедет во Львов. Но город может поместить ограниченное количество людей. Если 20-30 тысяч, это еще позволит предоставить комфортное жилье, а более этого людей будет очень проблематично найти качественное полноценное жилье”, - подчеркнул риелтор.

О ценах на аренду жилья в других регионах в январе 2024 года читайте в статье Delo.ua.