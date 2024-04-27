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У Харкові перейменують дві станції метро та близько 370 топонімів
У Харкові збираються змінити назви двох станцій метро та низки вулиць, назви яких пов'язані з країною-агресором.
Про це повідомляє Харківська міська рада.
Зазначається, що 26 квітня в Харкові пройшло засідання міської комісії з питань топоніміки та охорони історико-культурного середовища.
За результатами громадського обговорення члени комісії підтримали пропозиції перейменувати низку вулиць, назви яких пов'язані з країною-агресором, зокрема:Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
- вулицю Аерофлотську назвати вулицею Антонова;
- вулицю Бакуніна - вулицею Багатою;
- вулицю Васнєцова - вулицею Всеволода Нестайка;
- вулицю Сибірську - вулицею Поліською;
- провулок Красноярський - провулком Юрія Вороного (на честь українського хірурга, який уперше в світі здійснив трансплантацію нирки).
Також члени комісії підтримали пропозицію перейменувати дві станції метрополітену: ст. м. "Пушкінська" - на "Ярослава Мудрого", а "Південний вокзал" - на "Вокзальну".
Усього було розглянуто перейменування 367 топонімів. З повним списком можна ознайомитися за посиланням.
Декомунізація в Україні
В Україні триває активний процес декомунізації. В українських містах перейменовують вулиці та зносять радянські пам'ятники.
Нещодавно у Києві перейменували ще 29 об’єктів. Нову назву отримали станції метро "Дружби народів" та "Площа Льва Толстого". Також тепер у столиці немає скверу Трудової Слави, парку Пушкіна та скверу Чкалова. Крім того, Олександрівську клінічну лікарню в Києві перейменували на Свято-Михайлівську.
А в Одесі дерусифікували два райони (Малиновський став Хаджибейським, а Суворовський - Пересипським) та перейменували Олександрівський проспект, названий на честь російського царя, на проспект Українських Героїв.
Нещодавно Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування підтримав перейменування 51 населеного пункту.
Також у планах є перейменування наступних міст:
- Червоноград (Львівщина) — Шептицький;
- Южне (Одещина) — Порт-Аненталь;
- Павлоград (Дніпропетровщина) — Матвіїв;
- Синельникове (Дніпропетровщина) — Ріднопілля;
- Бровари (Київщина) — Броварі.
Також повідомлялося, що перша область в Україні повністю завершила процес декомунізації – так, Львівщина першою в Україні повністю завершила процес декомунізації. В області було демонтовано 312 радянських пам'ятників.