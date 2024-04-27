У Харкові перейменують дві станції метро та близько 370 топонімів

У Харкові збираються змінити назви двох станцій метро та низки вулиць, назви яких пов'язані з країною-агресором.

Про це повідомляє Харківська міська рада.

Зазначається, що 26 квітня в Харкові пройшло засідання міської комісії з питань топоніміки та охорони історико-культурного середовища.

За результатами громадського обговорення члени комісії підтримали пропозиції перейменувати низку вулиць, назви яких пов'язані з країною-агресором, зокрема:

вулицю Аерофлотську назвати вулицею Антонова;

вулицю Бакуніна - вулицею Багатою;

вулицю Васнєцова - вулицею Всеволода Нестайка;

вулицю Сибірську - вулицею Поліською;

провулок Красноярський - провулком Юрія Вороного (на честь українського хірурга, який уперше в світі здійснив трансплантацію нирки).

Також члени комісії підтримали пропозицію перейменувати дві станції метрополітену: ст. м. "Пушкінська" - на "Ярослава Мудрого", а "Південний вокзал" - на "Вокзальну".

Усього було розглянуто перейменування 367 топонімів. З повним списком можна ознайомитися за посиланням.

Декомунізація в Україні

В Україні триває активний процес декомунізації. В українських містах перейменовують вулиці та зносять радянські пам'ятники.

Нещодавно у Києві перейменували ще 29 об’єктів. Нову назву отримали станції метро "Дружби народів" та "Площа Льва Толстого". Також тепер у столиці немає скверу Трудової Слави, парку Пушкіна та скверу Чкалова. Крім того, Олександрівську клінічну лікарню в Києві перейменували на Свято-Михайлівську.

А в Одесі дерусифікували два райони (Малиновський став Хаджибейським, а Суворовський - Пересипським) та перейменували Олександрівський проспект, названий на честь російського царя, на проспект Українських Героїв.

Нещодавно Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування підтримав перейменування 51 населеного пункту.

Також у планах є перейменування наступних міст:

Червоноград (Львівщина) — Шептицький;

Южне (Одещина) — Порт-Аненталь;

Павлоград (Дніпропетровщина) — Матвіїв;

Синельникове (Дніпропетровщина) — Ріднопілля;

Бровари (Київщина) — Броварі.

Також повідомлялося, що перша область в Україні повністю завершила процес декомунізації – так, Львівщина першою в Україні повністю завершила процес декомунізації. В області було демонтовано 312 радянських пам'ятників.