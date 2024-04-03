Більше не буде Ватутіного і Сєвєродонецька: в Україні перейменують понад 50 населених пунктів

Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування підтримав перейменування 51 населеного пункту.

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Про це повідомив народний депутат, заступник голови комітету, голова підкомітету з питань деколонізації Роман Лозинський.

"Сьогодні відбулося чергове засідання комітету, на якому ми перейменували 51 населений пункт - 7 міст і багато сіл", - сказав Лозинський.

Зокрема, нові назви матимуть наступні населені пункти:

Першотравенськ (Дніпропетровщина) - називатиметься Шахтарське;

Красноград (Харківщина) - називатиметься Берестин;

Первомайський (Харківщина) - називатиметься Златопіль;

Первомайськ (Луганщина) - називатиметься Сокологірськ;

Ватутіне (Черкащина) - називатиметься Багачеве;

Дружба (Сумщина) - називатиметься Журавське;

Сєвєродонецьк (Луганщина) - називатиметься Сіверськодонецьк.

З іншими пропозиціями щодо перейменувань можна ознайомитись у відповідній таблиці.

Також нардеп нагадав, що у 2023 році парламент ухвалив закон про деколонізацію, згідно з яким громади визначаються з назвами своїх населених пунктів, і подають свої пропозиції у Верховну Раду, яка узгоджує назву з Інститутом національної пам’яті і ухвалює відповідні рішення про перейменування. При цьому мешканцям перейменованих населених пунктів не потрібно змінювати документи, в яких значиться стара назва населеного пункту.

Дерусифікація топонімів в Україні

Зазначимо, що в Україні після повномасштабного вторгнення Росії триває процес дерусифікації, зокрема й топонімів. В українських містах перейменовують вулиці та зносять радянські пам'ятники.

Нещодавно у Києві перейменували ще 29 об’єктів. Нову назву отримали станції метро "Дружби народів" та "Площа Льва Толстого". Також тепер у столиці немає скверу Трудової Слави, парку Пушкіна та скверу Чкалова.

А в Одесі дерусифікували два райони (Малиновський став Хаджибейським, а Суворовський - Пересипським) та перейменували Олександрівський проспект, названий на честь російського царя, на проспект Українських Героїв.

Також у березні було ухвалено рішення про перейменування пʼяти міст та 104 сіл і селищ, в тому числі Бровари Київської області на Броварі, а Южне на Одещині – на Порт=Аненталь.