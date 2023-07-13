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Дерусифікація триває: у Києві перейменували парк Пушкіна, сквер Трудової Слави та ще низку об’єктів
Київська міська рада на засіданні 13 липня перейменувала ще 14 міських об’єктів, назви яких пов’язані з Росією та її сателітами. Зокрема, тепер у столиці не буде сквер Трудової Слави, парку Пушкіна та скверу Чкалова.
Про це повідомила пресслужба міськради.
Так, у Дарницькому районі перейменували:
- сквер Трудової Слави – сквер імені Павла Горянського;
- вулицю Челюскінців – вулицю Героїв Зміїного;
- провулок Крилова 1-ий – провулок Бахмутський;
- провулок Крилова 2-ий – провулок Джмелиний;
- провулок Крилова 3-ий – провулок Щучий.
У Шевченківському районі:Підписуйтеся на наш YouTube канал
- парк ім. О. С. Пушкіна – парк ім. Івана Багряного;
- сквер ім. Валерія Чкалова – сквер Літературний.
У Деснянському районі:
- провулок Ватутінський – провулок Зазимський;
- вулицю Маяковського – вулицю Тараса Коваля;
- вулицю Теодора Драйзера – вулицю Рональда Рейгана.
У Дніпровському районі:
- вулицю Травневу – вулицю Качину;
- вулицю Мініна – вулицю Олександра Лазаревського;
- вулицю Пожарського – вулицю Дмитра Багалія.
У Оболонському районі:
- вулицю Совхозну – вулицю Дунайську.
Нагадаємо, Київська міська рада на засіданні 18 травня перейменувала 26 міських об’єктів. Зокрема, нову назву отримали станції метро "Дружби народів" та "Площа Льва Толстого".