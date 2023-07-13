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Дерусифікація триває: у Києві перейменували парк Пушкіна, сквер Трудової Слави та ще низку об’єктів

Фото: Facebook/olegsl
Скинутий у жовтні 2022 року найстаріший у Києві бюст Пушкіна. Фото: Facebook/olegsl

Київська міська рада на засіданні 13 липня перейменувала ще 14 міських об’єктів, назви яких пов’язані з Росією та її сателітами. Зокрема, тепер у столиці не буде сквер Трудової Слави, парку Пушкіна та скверу Чкалова.

Про це повідомила пресслужба міськради.

Так, у Дарницькому районі перейменували:

  • сквер Трудової Слави – сквер імені Павла Горянського;
  • вулицю Челюскінців – вулицю Героїв Зміїного;
  • провулок Крилова 1-ий – провулок Бахмутський;
  • провулок Крилова 2-ий – провулок Джмелиний;
  • провулок Крилова 3-ий – провулок Щучий.

У Шевченківському районі:

  • парк ім. О. С. Пушкіна – парк ім. Івана Багряного;
  • сквер ім. Валерія Чкалова – сквер Літературний.

У Деснянському районі:

  • провулок Ватутінський – провулок Зазимський;
  • вулицю Маяковського – вулицю Тараса Коваля;
  • вулицю Теодора Драйзера – вулицю Рональда Рейгана.

У Дніпровському районі:

  • вулицю Травневу – вулицю Качину;
  • вулицю Мініна – вулицю Олександра Лазаревського;
  • вулицю Пожарського – вулицю Дмитра Багалія.

У Оболонському районі:

  • вулицю Совхозну – вулицю Дунайську.

Нагадаємо, Київська міська рада на засіданні 18 травня перейменувала 26 міських об’єктів. Зокрема, нову назву отримали станції метро "Дружби народів" та "Площа Льва Толстого".

Автор:
Ніна Комащенко