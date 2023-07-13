Дерусифікація триває: у Києві перейменували парк Пушкіна, сквер Трудової Слави та ще низку об’єктів

Київська міська рада на засіданні 13 липня перейменувала ще 14 міських об’єктів, назви яких пов’язані з Росією та її сателітами. Зокрема, тепер у столиці не буде сквер Трудової Слави, парку Пушкіна та скверу Чкалова.