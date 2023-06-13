У Харкові перейменували низку топонімів: зʼявилася вулиця на честь "Да Вінчі", а парку Горького не буде

Депутати Харківської міськради підтримали перейменування низки топонімів. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

Вулиці Харкова отримали наступні зміни:

вулиця Плеханівська тепер має імʼя лідера "Фрайкору" Георгія Тарасенка;

вулиця Державінська – командира батальйону "Вовки Да Вінчі" Дмитра Коцюбайла;

вулиця Броненосця "Потьомкін" – комбата та нацгвардійця Олега Громадського.

Крім того, безіменний сквер на вулиці Конторській назвали на честь бойової медикині Владислави Черних.

А Центральний парк культури та відпочинку імені Максима Горького тепер не матиме імені в назві.

Як зазначив Терехов, усі рішення щодо перейменування депутати міськради ухвалили одностайно.

Пресслужба Харківської міськради повідомила, що також депутати проголосували перейменування скверу "Дружба", який розташований на перехресті вулиці Мефодіївської й проспекту Героїв Харкова, на Сквер тепловиків.