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У Харкові перейменували низку топонімів: зʼявилася вулиця на честь "Да Вінчі", а парку Горького не буде

Харків, парк
Центральний парк культури та відпочинку в Харкові. Фото: Dmitry Glazunov / Wikipedia

Депутати Харківської міськради підтримали перейменування низки топонімів. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

Вулиці Харкова отримали наступні зміни:

  • вулиця Плеханівська тепер має імʼя лідера "Фрайкору" Георгія Тарасенка;
  • вулиця Державінська – командира батальйону "Вовки Да Вінчі" Дмитра Коцюбайла;
  • вулиця Броненосця "Потьомкін" – комбата та нацгвардійця Олега Громадського.

Крім того, безіменний сквер на вулиці Конторській назвали на честь бойової медикині Владислави Черних. 

А Центральний парк культури та відпочинку імені Максима Горького тепер не матиме імені в назві.

Як зазначив Терехов, усі рішення щодо перейменування депутати міськради ухвалили одностайно. 

Пресслужба Харківської міськради повідомила, що також депутати проголосували перейменування скверу "Дружба", який розташований на перехресті вулиці Мефодіївської й проспекту Героїв Харкова, на Сквер тепловиків.

Автор:
Артем Ющенко