- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
У Харкові перейменували низку топонімів: зʼявилася вулиця на честь "Да Вінчі", а парку Горького не буде
Депутати Харківської міськради підтримали перейменування низки топонімів. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.
Вулиці Харкова отримали наступні зміни:
- вулиця Плеханівська тепер має імʼя лідера "Фрайкору" Георгія Тарасенка;
- вулиця Державінська – командира батальйону "Вовки Да Вінчі" Дмитра Коцюбайла;
- вулиця Броненосця "Потьомкін" – комбата та нацгвардійця Олега Громадського.
Крім того, безіменний сквер на вулиці Конторській назвали на честь бойової медикині Владислави Черних.
А Центральний парк культури та відпочинку імені Максима Горького тепер не матиме імені в назві.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Як зазначив Терехов, усі рішення щодо перейменування депутати міськради ухвалили одностайно.
Пресслужба Харківської міськради повідомила, що також депутати проголосували перейменування скверу "Дружба", який розташований на перехресті вулиці Мефодіївської й проспекту Героїв Харкова, на Сквер тепловиків.