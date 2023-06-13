В Харькове переименовали ряд топонимов: появилась улица в честь "Да Винчи", а парка Горького не будет

Депутаты Харьковского горсовета поддержали переименование ряда топонимов. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

Улицы Харькова получили следующие изменения:

улица Плехановская теперь имеет имя лидера "Фрайкора" Георгия Тарасенко;

улица Державинская – командира батальона "Волки Да Винчи" Дмитрия Коцюбайло;

улица Броненосца "Потёмкин" – комбата и нацгвардейца Олега Громадского.

Кроме того, безымянный сквер на улице Конторской назвали в честь боевой медики Владиславы Черных.

А у Центрального парка культуры и отдыха имени Максима Горького теперь не будет имени в названии.

Как отметил Терехов, все решения по переименованию депутаты горсовета приняли единогласно.

Пресс-служба Харьковского горсовета сообщила, что также депутаты проголосовали за переименование сквера "Дружба", расположенного на перекрестке улицы Мефодиевской и проспекта Героев Харькова, на Сквер тепловиков.