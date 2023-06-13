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В Харькове переименовали ряд топонимов: появилась улица в честь "Да Винчи", а парка Горького не будет
Депутаты Харьковского горсовета поддержали переименование ряда топонимов. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.
Улицы Харькова получили следующие изменения:
- улица Плехановская теперь имеет имя лидера "Фрайкора" Георгия Тарасенко;
- улица Державинская – командира батальона "Волки Да Винчи" Дмитрия Коцюбайло;
- улица Броненосца "Потёмкин" – комбата и нацгвардейца Олега Громадского.
Кроме того, безымянный сквер на улице Конторской назвали в честь боевой медики Владиславы Черных.
А у Центрального парка культуры и отдыха имени Максима Горького теперь не будет имени в названии.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Как отметил Терехов, все решения по переименованию депутаты горсовета приняли единогласно.
Пресс-служба Харьковского горсовета сообщила, что также депутаты проголосовали за переименование сквера "Дружба", расположенного на перекрестке улицы Мефодиевской и проспекта Героев Харькова, на Сквер тепловиков.