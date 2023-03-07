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В бою под Бахмутом погиб Герой Украины Дмитрий Коцюбайло ("Да Винчи")
На фронте погиб боец 67-й отдельной механизированной бригады, Герой Украины Дмитрий Коцюбайло, известный по позывному "Да Винчи". Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
По словам Зеленского, это произошло в бою под Бахмутом Донецкой области.
"Он с 2014 года защищал нашу независимость, достоинство нашего народа. Один из самых молодых героев Украины. Один из тех, чья личная история, характер, смелость навеки стали историей, характером и смелостью Украины.
Уже более девяти лет украинские герои в жестоких боях за государство борются за будущее для Украины. Спокойствие и относительная безопасность в тыловых городах – это их подвиг. Наша уверенность в победе Украины – это их стойкость и сила", – отметил президент.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Дмитрию Коцюбайло было 27 лет. Он возглавлял отдельный механизированный батальон "Волки Да Винчи" в составе 67-й отдельной механизированной бригады.
Военный находился на фронте с начала российско-украинской войны. В 2014 году получил тяжелое ранение в Песках Донецкой области, однако после реабилитации вернулся на фронт.
В ноябре 2021 года Зеленский присвоил Коцюбайло звание Героя Украины.