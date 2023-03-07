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В британской разведке оценили ситуацию вокруг Бахмута
Оборона Бахмута Донецкой области продолжает истощать силы украинских защитников и российских окупантов.
Об этом сообщает разведка Великобритании.
В ведомстве отмечают, что украинским военным удалось стабилизировать периметр обороны в Бахмуте, однако обеспечение города усложнилось.
"На выходных украинские силы, вероятно, стабилизировали свой периметр обороны после предварительного продвижения России севернее города", - отмечают в разведке.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Там добавляют, что 2 марта российский удар разрушил мост через единственную асфальтированную дорогу в Бахмут, которая все еще находилась под контролем Украины.
"Грязь, вероятно, мешает украинским силам пополнять запасы, поскольку они все чаще прибегают к грунтовым дорожкам", - подчеркнули в разведке.
В то же время, разведка Британии отмечает, что публичные разногласия между ЧВК "Вагнер" и Министерством обороны России по распределению боеприпасов подчеркивают трудности в поддержке высокого уровня личного состава и боеприпасов, необходимых для продвижения РФ с их текущей тактикой.
Напомним, что американский Институт изучения войны заявлял о вероятном ограниченном тактическом отводе украинских войск в Бахмуте Донецкой области. Однако аналитики отметили, что еще рано делать выводы о намерениях Украины полностью выйти из города.
6 марта президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, по результатам которого в Офисе президента сообщили, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица" Александр Сырский высказались за продолжение обороны Бахмута.
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов впоследствии прокомментировал это заседание , отметив, что члены Ставки обсудили усиление бахмутского направления. По его словам, об окружении города пока речь не идет.