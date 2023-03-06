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Оборона Бахмута буде продовжена, - рішення Ставки Верховного головнокомандувача
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний і командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Олександр Сирський висловлюються за продовження оборонної операції та подальше посилення позицій у Бахмуті.
Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.
Зазначається, що у понеділок, 6 березня, президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.
На ньому командувачі оперативно-стратегічних угруповань військ доповіли про ситуацію на основних напрямках фронту.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Особливо детально члени Ставки розглянули ситуацію в Бахмуті.
Оцінюючи перебіг оборонної операції, президент поставив запитання Головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному та командувачу оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Олександру Сирському щодо подальших дій на Бахмутському напрямку.
Вони висловилися за продовження оборонної операції та подальше посилення українських позицій у Бахмуті.
Крім того, на засіданні Ставки було розглянуто питання постачання зброї й обладнання та їх розподілу за оперативними напрямками.
Як раніше повідомляли в Інституті вивчення війни (ISW), українські сили, ймовірно, проводять обмежене тактичне відведення військ у Бахмуті Донецької області, хоча ще зарано робити висновки щодо намірів України повністю вийти з міста.
Також в ISW зауважували, що російські війська дещо просунулися навколо Бахмута, але, найближчим часом їм не вдасться ні оточити, ні захопити місто.