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Оборона Бахмута будет продолжена, - решение Ставки Верховного главнокомандующего
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный и командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица" Александр Сырский высказываются за продолжение оборонной операции и дальнейшее усиление позиций в Бахмуте.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.
Отмечается, что в понедельник, 6 марта, президент Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.
На нем командующие оперативно-стратегическими группировками войск доложили о ситуации на основных направлениях фронта.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Особенно подробно члены Ставки рассмотрели ситуацию в Бахмуте.
Оценивая ход оборонной операции, президент задал вопрос Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и командующему оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица" Александру Сырскому относительно дальнейших действий на Бахмутском направлении.
Они высказались за продолжение оборонной операции и дальнейшее усиление украинских позиций в Бахмуте.
Кроме того, на заседании Ставки были рассмотрены вопросы поставки оружия и оборудования и их распределения по оперативным направлениям.
Как ранее сообщали в Институте изучения войны (ISW), украинские силы, вероятно, проводят ограниченный тактический отвод войск в Бахмуте Донецкой области, хотя еще рано делать выводы о намерениях Украины полностью выйти из города.
Также в ISW отмечали, что российские войска несколько продвинулись вокруг Бахмута, но в ближайшее время им не удастся ни окружить, ни захватить город.