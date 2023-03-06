Оборона Бахмута будет продолжена, - решение Ставки Верховного главнокомандующего

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный и командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица" Александр Сырский высказываются за продолжение оборонной операции и дальнейшее усиление позиций в Бахмуте.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

Отмечается, что в понедельник, 6 марта, президент Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

На нем командующие оперативно-стратегическими группировками войск доложили о ситуации на основных направлениях фронта.

Особенно подробно члены Ставки рассмотрели ситуацию в Бахмуте.

Оценивая ход оборонной операции, президент задал вопрос Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и командующему оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица" Александру Сырскому относительно дальнейших действий на Бахмутском направлении.

Они высказались за продолжение оборонной операции и дальнейшее усиление украинских позиций в Бахмуте.

Кроме того, на заседании Ставки были рассмотрены вопросы поставки оружия и оборудования и их распределения по оперативным направлениям.

Как ранее сообщали в Институте изучения войны (ISW), украинские силы, вероятно, проводят ограниченный тактический отвод войск в Бахмуте Донецкой области, хотя еще рано делать выводы о намерениях Украины полностью выйти из города.

Также в ISW отмечали, что российские войска несколько продвинулись вокруг Бахмута, но в ближайшее время им не удастся ни окружить, ни захватить город.