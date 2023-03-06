ЗСУ поступово відходять із Бахмута, виснажуючи окупантів у міських боях, - ISW

Українські сили, ймовірно, проводять обмежене тактичне відведення військ у Бахмуті Донецької області, хоча ще зарано робити висновки щодо намірів України повністю вийти з міста.

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Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що українські сили, можливо, відходять зі своїх позицій на східному березі річки Бахмутка, враховуючи нещодавні геолокаційні кадри руйнування залізничного мосту через річку на північному сході Бахмута.

На думку аналітиків ISW, геолокаційні відеозаписи свідчать про те, що сили ПВК "Вагнера" продовжували просуватися в північно-східній частині Бахмута і 5 березня просунулися в районі залізничної станції Ступки.

"Російські блогери стверджували, що вагнерівці відтіснили українські позиції до центральної частини Бахмута. Наразі незрозуміло, чи планують українські війська утримувати позиції на західному березі річки Бахмутка", – зазначають в ISW.

Аналітики переконані, що українська оборона Бахмута залишається стратегічно обґрунтованою, оскільки ЗСУ продовжуть знищувати російських окупантів та техніку.

"Українські війська навряд чи вийдуть із Бахмута одразу. Вони можуть продовжувати поступовий відхід із боями, щоб виснажити російські війська у міських боях. Російські війська навряд чи швидко здобудуть значні територіальні успіхи при веденні війни у місті, яка зазвичай є вигідною для тих, хто обороняється, і може дозволити українським військам завдати значних втрат наступаючим російським підрозділам, навіть якщо українські війська активно відступатимуть", – підкреслюють аналітики.

Вони додають, що центр міста Бахмут розташований на західному березі річки Бахмутка. Російським військам доведеться вести бої через цю територію, якщо вони не зможуть просунутися безпосередньо на північ або південь від Бахмута. Такі умови та особливості річки можуть зіграти на руку українським силам, якщо вони зможуть утримати лінію від селища Хромового на північно-західній околиці Бахмута до траси Т0504 Бахмут-Костянтинівка.

"Міські бої в Бахмуті можуть ще більше виснажити і без того виснажені російські змішані сили, як це сталося після відходу українських військ з лінії Сєвєродонецьк-Лисичанськ, що фактично поклало край російським наступальним операціям у Луганській і Донецькій областях влітку 2022 року", – наголошують аналітики.

Вони зауважують, що російські мілблогери також знизили свої очікування щодо здатності російських військ розпочати додаткові наступальні дії, які, ймовірно, завершаться незалежно від того, чи справді російські війська захоплять Бахмут.

"Якщо російським військам вдасться захопити Бахмут, вони можуть спробувати відновити наступ на Костянтинівку чи Слов’янськ, але зіткнуться з нестачею особового складу та техники. Ймовірна неминуча кульмінація російського наступу навколо Бахмута до або після його падіння", - підкреслюють в ISW.

Як раніше повідомляли в Інституті вивчення війни, російські війська дещо просунулися навколо Бахмута, але, найближчим часом їм не вдасться ні оточити, ні захопити місто.