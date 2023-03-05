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В ISW оцінили, чи зможуть російські війська найближчим часом оточити Бахмут
Російські війська дещо просунулися навколо Бахмута, але, найближчим часом їм не вдасться ні оточити, ні захопити місто.
Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
"Просування росіян біля Бахмута повільне і поступове і не означає, що російські війська зможуть швидко оточити Бахмут, а тим більше, що зможуть взяти місто лобовими атаками… Можливо, намір росіян полягав у тому, щоб оточити українські сили в Бахмуті, але українське командування дало зрозуміти, що швидше відведе війська, ніж підведе їх під ризик оточення", – йдеться у звіті.
Аналітики припускають, що обхідний маневр росіян біля Бахмута зараз полягає саме в цьому – змусити Сили оборони залишити місто.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Мета обхідного маневру полягає в тому, щоб змусити противника залишити підготовлені оборонні позиції, що відрізняється від оточення, коли мета полягає в захопленні та знищенні сил противника", – зазначають у ISW.
Водночас в аналітики вважають, що українська армія цілком здатна утримати свої позиції в Бахмуті, а навіть якщо раптом вирішить відійти з міста, то зможе зробити це контрольовано й точно не потрапить в "котел".
Нагадаємо, заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що Росія активізувала інформаційну кампанію, яка супроводжує штурмування Бахмута Донецької області і має на меті деморалізувати українське суспільство та військових.