У ISW розповіли про можливий відхід Сил оборони з частини Бахмута

Сили оборони України, ймовірно, готуються до контрольованого відведення військ з деяких районів Бахмута.

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Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Там зазначили, що російські війська ведуть бої за захоплення Бахмута приблизно з травня 2022 року і зазнали величезних втрат у цьому процесі.

"Якщо українське військове командування вважатиме за необхідне вивести війська з Бахмута, воно, ймовірно, проведе обмежений і контрольований відхід з особливо важких секторів Бахмута", – йдеться у звіті.

Аналітики зазначають, що геолокаційні кадри, опубліковані 3 березня, підтверджують, що українські війська зруйнували два критично важливих мости в районі Бахмута: через річку Бахмутка на північному сході міста та уздовж траси Хромове - Бахмут на захід від міста.

"Запобіжне знищення мостів, ймовірно, свідчить про те, що українські війська можуть намагатися перешкодити руху РФ на сході Бахмуту та обмежити потенційні шляхи виходу окупантів з Бахмута на захід", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що Росія активізувала інформаційну кампанію, яка супроводжує штурмування Бахмута Донецької області і має на меті деморалізувати українське суспільство та військових.