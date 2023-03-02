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У Бахмуті деякі місцеві ховаються від обов'язкової евакуації разом з дітьми, - ОВА
У Бахмуті Донецької області досі лишаються близько 5 тисяч осіб, серед них – 37 дітей. Ці мирні жителі відмовляються від евакуації, деякі ховаються, коли їм черговий раз пропонують виїхати в більш безпечні міста.
Про це 2 березня повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
Всіх дітей, за яких відповідає держава, евакуювали з Бахмута. Але діти, що проживають з сім'ями, можуть бути вивезені лише за згодою батьків. Місцева влада проводить заходи, щоб переконати батьків перемістити дітей в безпечні регіони.
З'ясувалося, що деякі сім'ї разом з неповнолітніми переховуються від правоохоронці та волонтерів, які проводять евакуацію.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Наразі ми маємо 48 адрес, де мають перебувати 37 дітей. Але діти ні з батьками, ні в "Пунктах незламності" не перебувають. Я не буду розповідати всі деталі, але суть така: ці сім'ї, в яких є діти і вони не позбавлені батьківських прав, категорично відмовляються виїжджати. Але можливість виїхати поки що є. Ми багато чого чули (негативного) від цих людей… Кого вони чекають і на що розраховують... можна декілька варіантів зрозуміти", — розповів Кириленко.
Нагадаємо, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук заявила, що, на її думку, дітей з Бахмута потрібно евакуювати, навіть якщо батьки чи опікуни не дають згоду на це. Однак з нею поки що не погоджуються колеги з уряду та міжнародних організацій.
Верещук підкреслює, що місто постійно перебуває під ворожим вогнем, жертвами російської агресії стають і діти також. Тому в такій ситуації, дітей необхідно вивезти в більш безпечні регіони, впевнена міністр.