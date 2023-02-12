Журналістам обмежили в'їзд до Бахмута

З 13 лютого журналісти зможуть в'їхати до Бахмута Донецької області тільки за спеціальними перепустками, які можуть отримати лише журналісти з акредитацією ЗСУ. Про це повідомила пресслужба Донецької ОВА.

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"Робота з отримання заявок на перепустки, їхньої видачі та подальшого вилучення після використання проводиться військовими та правоохоронцями спільно з Донецькою обласною військовою адміністрацією", — уточнили в ОВА.

Для отримання перепустками потрібно заповнити Google-форму до 17:00, інформація отримана після цього часу буде оброблена наступного дня. Документ, який дозволяє в'їзд до Бахмута буде іменним, повідомляти про позитивну відповідь на запит будуть телефоном. Перепустку може отримати виключно та людина, на яку вона виписана.

Щоб потрапити до міста на блокпості потрібно буде показати перепустку і акредитацію від ЗСУ.

"Перепустки, не підкріплені акредитаційним посвідченням Збройних сил України, не є підставою для перетину блокпостів. Особа, яка не має при собі акредитації Збройних сил України і перепустки, виписаної на її ім'я, не зможе перетнути блокпост", — зауважили в ОВА і додають, що документи потрібно тримати при собі доти, доки не покинете місто.

Перепустка чинна протягом дати, яка у ній вказана. Перетнути блокпости в інший день, аніж вказано в перепустці, неможливо. За детальнішою інформацією можна звертатися за телефоном пресслужби Донецької обласної військової адміністрації 095 618 3985.

Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомляв, що попри постійний тиск ворога, ЗСУ продовжують утримувати під контролем Бахмут і вживають заходів для стабілізації лінії фронту довкола міста.

Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що виведення українських військ із фронтового Бахмута Донецької області не буде. Оборона Бахмута є стратегічно правильною операцією,незважаючина ціну, яку платить Україна, вважають в ISW.