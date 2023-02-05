Бахмут стає все більш ізольованим, - розвідка Британії

Окупаційні війська намагаються оточити Бахмут Донецької області, місто стає все більш ізольованим.

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Про це повідомляє розвідка Британії.

Зазначається, що протягом останнього тижня Росія продовжувала досягати невеликих успіхів у спробі оточити Бахмут.

"М03 і H32 – дві основні дороги до міста для українських захисників - зараз, імовірно, перебувають під загрозою прямого вогню після наступу Росії", - йдеться у повідомленні.

За інформацією розвідки, найманці ПВК "Вагнер", ймовірно, встановили контроль над трасою, яка сполучає Бахмут та Сіверськ.

"У той час як численні альтернативні маршрути постачання через країну залишаються доступними для українських сил, Бахмут стає все більш ізольованим", - підсумувала британська розвідка.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 3 лютого, за підсумками 24-го саміту Україна-ЄС, заявив, що виведення українських військ із фронтового Бахмута Донецької області не буде.

Раніше у розвідці Британії зазначали, що попри посилення тиску на Бахмут на Донеччині, країна-агресор РФ навряд чи зможе оточити місто найближчим часом.