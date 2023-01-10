Розвідка Британії оцінила ймовірність оточення Бахмута армією РФ

Попри посилення тиску на Бахмут на Донеччині , країна-агресор РФ навряд чи зможе оточити місто найближчим часом.

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Про це повідомляє розвідка Великої Британії.

Там зазначають, що за останні чотири дні російські війська та сили ЧВК "Вагнер" здійснили тактичний наступ на Соледар і, ймовірно, контролюють більшу частину населеного пункту.

У розвідці вважають, що захоплення Бахмута, ймовірно, продовжує залишатися головним оперативним завданням Росії. За допомогою взяття Соледара росіяни намагаються оточити Бахмут з півночі та порушити українські шляхи постачання.

Крім того, частина бойових дій зосереджена на під’їздах до тунелів соляних шахт, загальна протяжність яких у цьому районі сягає 200 км. Українські військові та окупанти, ймовірно, стурбовані тим, що тунелі можуть використати для проникнення в тил.

"Попри посилення тиску на Бахмут, росіяни навряд чи оточать місто найближчим часом, тому що українські війська зберігають стабільну глибоку оборону та контролюють шляхи постачання", - вважає британська розвідка.

Зазначимо, в Інституті вивчення війни (ISW) вважають, що Євген Пригожин продовжить використовувати як підтверджені, так і сфабриковані успіхи ПВК "Вагнер" в Соледарі та Бахмуті для просування своєї компанії як єдиного російського угруповання в Україні, здатного досягти відчутних успіхів.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вважає, що завдяки довгому утриманню міста Соледар Донецької області при постійних атаках окупантів українські військові змогли виграти додатковий час і сили.

Також заступниця міністра оборони Ганна Маляр 9 січня розповіла, що після невдалої спроби захопити Соледар російські окупанти перегрупувалися, змінили тактику і розпочали новий потужний штурм.