Разведка Британии оценила вероятность окружения Бахмута армией РФ

Несмотря на усиление давления на Бахмут в Донецкой области, страна-агрессор РФ вряд ли сможет окружить город в ближайшее время.

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Об этом сообщает разведка Великобритании.

Там отмечают, что за последние четыре дня российские войска и силы ЧВК "Вагнер" совершили тактическое наступление на Соледар и, вероятно, контролируют большую часть населенного пункта.

В разведке полагают, что захват Бахмута, вероятно, продолжает оставаться главной оперативной задачей России. Посредством взятия Соледара россияне пытаются окружить Бахмут с севера и нарушить украинские пути снабжения.

Кроме того, часть боевых действий сосредоточена на подъездах к тоннелям соляных шахт, общая протяженность которых в этом районе составляет 200 км. Украинские военные и оккупанты, вероятно, обеспокоены тем, что туннели могут использовать для проникновения в тыл.

"Несмотря на усиление давления на Бахмут, россияне вряд ли окружат город в ближайшее время, потому что украинские войска сохраняют стабильную глубокую оборону и контролируют пути снабжения", - считает британская разведка.

Отметим, в Институте изучения войны (ISW) считают, что Евгений Пригожин продолжит использовать как подтвержденные, так и сфабрикованные успехи ЧВК "Вагнер" в Соледаре и Бахмуте для продвижения своей компании как единой российской группировки в Украине, способной достичь ощутимых успехов.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский считает, что благодаря долгому удержанию города Соледар Донецкой области при постоянных атаках оккупантов украинские военные смогли выиграть дополнительное время и силы.

Также заместитель министра обороны Анна Маляр 9 января рассказала, что после неудачной попытки захватить Соледар российские оккупанты перегруппировались, сменили тактику и начали новый мощный штурм.